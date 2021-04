Co więcej, osoby pracujące zdalnie dostrzegają konieczność częściowej rekompensaty finansowej od pracodawców z tytułu zmiany warunków pracy. Dodatkowe koszty z nią związane takie jak np. wyższe rachunki za wodę, prąd, internet czy zakup odpowiedniego sprzętu powinny być zwracane według 60% badanych – dane z marca 2021 roku, we wrześniu 2020 roku było to 66% badanych.

Wyżej mieliśmy spadek oczekiwań, z kolei wzrosty zaliczył odsetek osób, które oczekują podwyżki od pracodawców w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. We wrześniu oczekiwania takie miało 35% badanych, w marcu odsetek ten urósł już do 42%. Z kolei 16% zadowoliłoby w to miejsce przyznanie benefitów w postaci zadaniowego czasu pracy lub dostępu do wizyt u okulisty, ortopedy czy masażysty.