Aby utrzymać obecną popularność pracy zdalnej, jej warunkowanie musi się odbywać nadal na zasadzie win-win. Pracodawcy oszczędzają na kosztach biura, pracownicy oszczędzają na kosztach dojazdu i na nieocenionej oszczędności czasu. Są przecież pracownicy, którzy tracą na dojazdy do biura po 2 czy nawet 3 godziny dziennie (tak było w moim przypadku), to przecież niemal połowa „dniówki”, którą i tak trzeba odpracować. Pracownicy oszczędzają też na dniach wolnych, których nie trzeba brać w przypadku jakiejś drobnej infekcji u dziecka, w niektórych przypadkach wiąże się to też z brakiem konieczności wynajmowania opiekunki.

Korzyści pracy zdalnej można mnożyć, ale obawiam się, że proponowane zapisy w Kodeksie pracy jedynie zniechęcą do niej, zwłaszcza pracodawców. Kolejne regulacje, kolejne obciążenia nie wniosą tu w mojej ocenie niczego dobrego i po pandemii wrócimy do tego, co było wcześniej. A szkoda i niestety, bo to naprawdę dobrze działało przez ostatni rok.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.