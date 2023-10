Praca zdalna w branży IT: rewolucja której nic nie zatrzyma

Praca zdalna nie jest niczym specjalnie nowym. Świat doskonale zna ją od co najmniej kilkunastu lat, ale to wydarzenia z roku 2020 pokazały, że może być ona efektywna także w szerszym ujęciu. Sytuacja w której się znaleźliśmy obnażyła jej słabe i mocne strony, pozwoliła na rozwój usług które ją wspomagają i… ustanowić standardy, a także przyspieszyła rozwój wspomagających ją narzędzi. W dzisiejszym świecie pracy IT, gdzie dynamiczne zmiany technologiczne i nowe wyzwania biznesowe są na porządku dziennym, praca stała się jednym z kluczowych elementów przekształcających oblicze miejsc pracy.

Bez wątpienia to właśnie branża informatyczna czerpie z tej rewolucji najwięcej i jest jej prekursorem. Praca zdalna otwiera drzwi do nowych możliwości zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Skąd jej popularność? Jakie korzyści niesie ze sobą ta forma zatrudnienia?

Praca zdalna w branży IT. Skąd jej popularność?

Branża informatyczna jest szczególnie dobrze przystosowana do pracy zdalnej z co najmniej kilku powodów. Pierwszym jest, rzecz jasna, kwestia infrastruktury oraz wiedza, którą posiadają jej przedstawiciele.

Pracownicy z branży IT znaczną część swoich obowiązków wykonują przed komputerem z dostępem do sieci. Często nie potrzeba im żadnych dodatkowych narzędzi. Tym samym niezależnie od tego czy będą ją wykonywać w biurze, domowym zaciszu czy na końcu świata — będą mieć dostęp do tych samych narzędzi. Ale bez przymusu spędzania (czasem nawet) kilku godzin w transporcie — będą bardziej wypoczęci i kwestia tego gdzie pracują w żaden sposób nie wpłynie na ich efektywność.

Warto mieć także na uwadze, że wiele współczesnych projektów ma zasięg globalny. Zespoły nad nimi pracujące potrafią czerpać z różnych doświadczeń i umiejętności. Zgromadzenie ich w jednym miejscu czasem okazuje się niewykonalne — zwłaszcza kiedy mowa o szerszej skali działania. I tutaj z pomocą również przychodzi nam możliwość łatwej komunikacji przez sieć, która umożliwia współpracę bez konieczności regularnych podróży czy zmiany miejsca zamieszania.

Nie bez znaczenia pozostaje także elastyczność, którą mają pracownicy. W przypadku pracy zdalnej gdzie rozlicza się zadaniowo: każdy z nich ma szansę zadecydować w jakich godzinach pracuje, a także gdzie pracuje. Praca zdalna przy spełnieniu kilku podstawowych warunków ma szansę stać się idealnie zespoloną z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Pozwala dostosować się do rodziny, przyjaciół, współpracowników i stale zmieniających się potrzeb. Co jednak istotne — na pracy zdalnej korzystają nie tylko pracownicy, ale także i pracodawcy.

Pracodawcy także skorzystają na pracy zdalnej!

Wiele mówi się na temat tego, jakie korzyści niesie praca zdalna dla pracowników branży IT. A jak sprawy mają się z pracodawcami? Tutaj od zawsze pojawia się sporo znaków zapytania i obaw. W końcu nie widząc pracowników - nie mogą kontrolować czy faktycznie spędzają oni w pracy tyle godzin, ile mają w kontrakcie. Nie brakuje sposobów na monitorowanie pracy zdalnej, ale przy zadaniowym charakterze pracy te bez wątpienia schodzą na dalszy plan.

Warto jednak mieć na uwadze, że pracodawcy również mogą na takiej konfiguracji zyskać. Jak? Przede wszystkim mogą wprowadzić sporo oszczędności w kwestii wynajmu biura. Praca zdalna (czy nawet hybrydowa, gdzie jest rotacja pracowników) pozwala ograniczyć bądź całkowicie wyeliminować koszta związane z wynajmem biur, opłatami za media czy utrzymaniem infrastruktury biurowej. To zaś bezpośrednio przekłada się na koszta operacyjne firmy.

Niekwestionowanym bonusem jest także dostęp do światowej klasy talentów. Dzięki oferowaniu pracy zdalnej, pracodawcy mają możliwość rekrutowania najlepszych w swoim fachu — i tak długo jak przy projektach nie ograniczają ich strefy czasowe, mogą polegać na największych specjalistach w danym temacie.

Mimo że nieco przeczy to postrzeganiu pracy zdalnej — to wielokrotnie udowodniono też, że pracownicy zdalni są znacznie bardziej produktywni. Dzięki konfiguracji miejsca pracy według własnego widzimisię i możliwości ograniczania wszystkich rozproszeń — mają szansę się skoncentrować i sprawniej wywiązywać z zadań i wyzwań, na które trafią podczas pracy.

To świetne rozwiązanie, które stawia też nieco wyzwań

Oczywiście, praca zdalna w branży IT nie jest rozwiązaniem pozbawionym wyzwań. Wymaga ona odpowiedniego podejścia zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawcy. Ponadto sporo tam konieczności odpowiedniego zarządzania, a także sięgania po narzędzia, które umożliwią skuteczną komunikację i współpracę zespołową. To przekłada się na konieczność dodatkowych inwestycji w technologie umożliwiające możliwie jak najbardziej efektywne podejście do zadania. Mimo wszystko nie jest tajemnicą, że praca zdalna w branży IT to nie tylko trend, ale przyszłość. Daje ona pracodawcom dostęp do globalnych zasobów ludzkich, pozwala obniżyć koszty operacyjne i zwiększa produktywność. Pracownikom oferuje elastyczność i kontrolę nad ich pracą oraz życiem prywatnym. Sukces pracy zdalnej zależy jednak od odpowiedniego podejścia, zaawansowanych narzędzi technologicznych i dobrej organizacji. W miarę jak technologia się rozwija, praca zdalna będzie odgrywać jeszcze większą rolę w branży IT i innych sektorach gospodarki, kształtując przyszłość pracy na nowo.

