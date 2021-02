Exynos z Radeonem na pokładzie zapowiada się bardzo interesująco. Podobno w pierwszych testach wypada pod względem wydajności znacznie lepiej niż układ Apple A14 Bionic, choć trzeba pamiętać, że procesor M1 w notebookach jest jeszcze wydajniejszy. Pewne jest natomiast, że GPU od AMD pozwoli na znacznie więcej niż układy Mali projektowane przez ARMa, które do tej pory stosował Samsung. Obawiam się tylko, że największym ograniczeniem tych notebooków będzie Windows 10. Jak pokazała to nasza recenzja Microsoft Surface Pro X pod względem oprogramowania urządzenia bazujące na architekturze ARM znacznie odstają od Macbooków z procesorami M1.

Jest oczywiście szansa, że za pół roku sytuacja nieco się poprawi. Powinniśmy się między innymi wreszcie doczekać oficjalnego wsparcia dla aplikacji 64-bitowych, więc może Windows 10 faktycznie będzie w stanie wykorzystać większą wydajność Exynosa. Samsung powinien zaprezentować swojego notebooka w lecie, razem z samym Exynosem. Według zapowiedzi ma zamiar skonstruować go praktycznie w całości we własnym zakresie (bateria, pamięć, dysk, ekran). Możemy też doczekać się ekranu OLED, co chyba jednak niepotrzebnie podnosiłoby tylko cenę.