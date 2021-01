Microsoft Surface Pro X – specyfikacja

Specyfikacja nowego modelu Surface Pro X miała być sporym skokiem naprzód w porównaniu do poprzedniego modelu. W praktyce okazało się, że procesor SQ2 to nieznacznie poprawiona wersja układu zastosowanego w poprzednim modelu, który ma nieco wyższe taktowanie i mocniejszy układ graficzny. Dlatego wielkich różnic w wydajności trudno się spodziewać. Ale to w sumie nawet nie jest największa bolączka tego urządzanie, większy problem stanowi brak wsparcia dla aplikacji 64 bit i problem z uruchomieniem wielu programów 32 bitowych. Do tego jeszcze jednak wrócimy. Dobra wiadomość jest taka, że każda z dwóch wersji dostępnych sprzedaży posiada 16 GB pamięci RAM, a różnią się tylko pojemnością dysku SSD, jest to 256 lub 512 GB. Do mnie trafiła pierwsza wersja i w gruncie rzeczy jak na sprzęt o tych możliwościach, jest to ilość wystarczająca.

Z pewnością warto natomiast docenić wyświetlacz Pixel Sense o przekątnej 13 cali i rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, wsparcie dla funkcji Windows Hello, dwa głośniki oraz obsługę LTE. Szkoda natomiast, że mamy tutaj tylko WiFi 5, a nie najnowszą wersję standardu 802.11ax (WiFi 6). Microsoft obiecuje nawet 15 godzin pracy na jednym ładowaniu, na co ma pozwolić oszczędnych układ ARM. O tym przekonamy się dopiero po testach. I na koniec cena, obecnie testowany, tańszy wariant kosztuje niespełna 7900 PLN. Drogo jak na tablet, a jeśli chcecie zamienić go w namiastkę notebooka to musicie dokupić dedykowaną klawiaturę za 739 PLN. Rysik Surface Pen Slim w pakiecie z klawiaturą kosztuje 1399 PLN (769 PLN osobno). Komentarz do cen zostawię sobie na podsumowanie.