Powrót do szkoły z Antyweb. Podpowiemy jak zrobić to taniej

Powrót do szkoły zawsze wiąże się z wydatkami. W niektórych przypadkach, gdy naszego ucznia trzeba wyposażyć w nowy komputer czy smartfon, może to kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Na szczęście da się zrobić to taniej. Jak? Ruszamy z cyklem, w którym o tym opowiemy.

Przełom sierpnia i września to zawsze czas kompletowania wyprawki do szkoły. Dla wszystkich uczniów to ostatni moment na to, by upewnić się, że mają już wszystko, co niezbędne. Dla wszystkich tych, którzy wciąż rozważają zakup nowego sprzętu elektronicznego, przygotowaliśmy serię poradników. Co się w nich znajdzie? Przede wszystkim wskazówki co do tego, jaki sprzęt kupić, by nie przepłacić. Czy nowy komputer dla ucznia musi być fabrycznie nowy? Z pewnością nie. To właśnie w tym tkwi największy sekret oszczędności. Co jeszcze przygotowaliśmy?

Powrót do szkoły z komputerem poleasingowym? To czysty zysk

Wiemy już, że laptopy, które trafią w ręce czwartoklasistów dzięki decyzji rządu to, w przeważającej większości, typowo biznesowe komputery. Czy właśnie taki komputer jest właściwym wyborem dla ucznia? Otóż tak. Jest wystarczająco wydajny, wytrzymały, oferuje długi czas pracy na baterii i dysponuje szeroką bazą portów. Niestety, tylko jedna grupa wiekowa może liczyć na nowy laptop z programu rządowego. Co z pozostałymi?

Komputery o zbliżonej specyfikacji, choć nieco starsze, można kupić z drugiej ręki. To komputery poleasingowe, które od nowości pracowały na biurkach dużych korporacji. Są zauważalnie tańsze od nowych konstrukcji, a wciąż pozwalają na naprawdę wiele. Na co konkretnie? Właśnie o tym u nas przeczytacie w najbliższych dniach.

Naturalnie, nie będziemy pisać wyłącznie o laptopach. Pojawią się również komputery stacjonarne, all in one czy smartfony. Windows? To nie jest reguła. O używanych komputerach wyprodukowanych przez Apple również Wam opowiemy.

Ile trzeba wydać na komputer dla ucznia?

W najbliższym czasie udowodnimy Wam, drodzy czytelnicy, że naprawdę niewiele. Opublikujemy poradniki, w których znajdziecie najciekawsze laptopy kosztujące mniej niż 1000 złotych czy mniej niż 1500 złotych. Wszytko to z myślą o rodzicach, którzy z pewnością chcieliby zaoszczędzić kupując komputer dla swojej pociechy.

Wśród rekomendacji znajdziecie tak popularne modele jak Lenovo ThinkPad, Dell Latitude czy HP ProBook.

Co po zakupie używanego komputera?

Kupiłem używany komputer i... co dalej? Na to pytanie również odpowiemy. Jak przygotować sprzęt do dalszej eksploatacji, jakie oprogramowanie zainstalować, a nawet w którą grę zagrać.

Pierwsze materiały na temat komputerów, które mogą stanowić istotne wsparcie w powrocie do szkoły pojawią się już w sobotę 26 sierpnia. Będzie ciekawie!