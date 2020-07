Ta jedna funkcja znacznie polepszyłaby moje doświadczenia z Androidem

Dziś podzielę się z wami moim problemem pierwszego świata, którego (mam wrażenie) doświadczył każdy, kto ma w domu więcej niż jednego smarfona. Chodzi mi o sytuację, w której bardzo szybko chcecie coś zrobić na telefonie, który leży nieużywany w waszej szufladzie od mniej więcej 2 miesięcy. Ja mam tak obecnie bardzo często z racji na to, że przez większość czasu moja karta SIM znajduje się w smartfonie, który aktualnie testuję, a co jakiś czas potrzebuję czegoś z mojego podstawowego telefonu – jakichś zdjęć z jego galerii czy pliku, który mam zapisany w pamięci. Podłączam więc telefon do ładowania, wciskam przycisk zasilania, urządzenie się uruchamia i wtedy atakują mnie one.

Powiadomienia. Setki, tysiące powiadomień

Generalnie jeżeli w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z flagowym modelem, to bardzo prawdopodobne, że zamiast zrobić to co chcemy, będziemy zmuszeni patrzeć, jak telefon się zawiesza, kiedy wszystkie zainstalowane na nim aplikacje w jednym momencie stwierdzą, że muszą wyświetlić każde powiadomienie, które przyszło od czasu, kiedy telefon się wyłączył. Każde powiadomienie z LinkedIn, Messengera, Facebooka czy Slacka i dowolnej innej aplikacji. Czy to, że już te powiadomienia odczytaliśmy dawno temu na innym urządzeniu ma znaczenie? Absolutnie nie! Aplikacje i tak muszą ci je dostarczyć. Right in your face!