Google Play usunęło powiadomienia, ale to żaden problem – darmowa aplikacja je przywróci

AppNotifier: aplikacja która powiadomi o zaktualizowanych programach na Androidzie

Wprowadzone w Sklepie Play zmiany polegające na braku potwierdzenia i informacji na temat aktualizowanej aplikacji spotkały się raczej z chłodnym przyjęciem. Jasne, istnieje spora grupa użytkowników którym to kompletnie nie robi. Ale sam doskonale rozumiem brak tej funkcji, bo sam na bieżąco śledzę wszystkie zmiany i nowości — i choć dla własnej wygody wybieram automatyczną aktualizację w tle, to dla części aplikacji i tak później sprawdzam opisy wprowadzanych zmian. A bez jakichkolwiek informacji na temat aktualizacji staje się to dużo bardziej kłopotliwe. Remedium na te kłopoty jest prosta aplikacja AppNotifier która… po prostu przywraca te informacje! Jej konfiguracja trwa raptem kilka sekund, możemy zaznaczyć powiadomienia które nas interesują (tylko dla Google Play, czy również produktów z innych źródeł?) i… to tyle! To po prostu działa!

Aplikacja AppNotifier dostępna jest na platformie Google Play za darmo.

