Poweramp – potężne narzędzie do słuchania muzyki – co warto o nim wiedzieć?

Program posiada wiele przydatnych funkcji, jak chociażby: wsparcie dla Android Auto, Asystenta Google i Chormecast, odtwarzanie dźwięku bez przerw (gapeless), crossfade, możliwość wyświetlania napisów, samoczynne pobieranie brakujących okładek i grafik zespołu, scrobbling, edytor tagów czy wsparcie dla playlist (m3u, m3u8, pls, wpl).

Oprogramowanie oczywiście w pełni wspiera język polski, a wykupując Poweramp otrzymujemy jego dożywotnią licencję. Oznacza to, że w przypadku aktualizacji (obecnie jest to V3) nie musimy kupować go ponownie. Licencja zostaje oczywiście także zachowana w przypadku zmiany urządzenia (o ile zalogujemy się na to samo konto Google). W mojej subiektywnej opinii – jest to też po prostu jeden z najładniej wyglądających odtwarzaczy na rynku.

Na jakie platformy dostępny jest Poweramp?

Zapewne tutaj zasmucę wszystkich zwolenników iPhone’ów, ale Poweramp w chwili obecnej dostępny jest wyłącznie na urządzenia z Androidem. Owsze, a App Store znajduje się kilka aplikacji z taką nazwą, ale żadna z nich nie działa w sposób chociażby zbliżony do produktu Max MP. Z racji na to, że Poweramp jest już od lat dostępny dla użytkowników Androida, nie sądzę, by developer skusił się w najbliższym czasie na stworzenie wersji dla iOS. Tutaj ucieszą się jednak fani telefonów Huawei – Poweramp dostępny jest na AppGalery.

Jeśli nie Poweramp to co?

Zauważalnym problemem lokalnych odtwarzaczy dla systemu Android jest fakt, iż w przypadku bardziej zaawansowanych programów, za które trzeba zapłacić, ich produkcja jest po prostu mniej opłacalna, ponieważ coraz mniej osób z nich korzysta. Dlatego też dziś Poweramp tak naprawdę nie ma za dużej konkurencji jeżeli mówimy o aplikacjach o chociażby zbliżonej funkcjonalności. Jeżeli miałbym wymienić programy, któe mają szansę jakkolwiek konkurować z Powerampem, to byłyb yto: Rocket Player i Foobar2000. Z pierwszego z nich korzystałem przez lata i już na zawsze będzie miał on miejsce w moim sercu, ale faktem jest, że posiada on dużo mniej ustawień niż Poweramp, a do tego – jego sposób indeksowania treści z czasem zaczął nieco szwankować (np. rozdzielając jeden album na dwa). Foobar natomiast pomimo iż nie wygląda tak estetycznie, posiada tak samo rozbudowane (albo i bardziej) możliwości korekcji dźwięki i dorzuca od siebie jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Jeżeli chcecie się o nich nieco więcej dowiedzieć, zapraszam do mojego TOP 3 odtwarzaczy MP3 na Androida.

Dajcie znać, czy korzystaliście z Powerampa i czy może waszym zdaniem jakiś inny odtwarzacz ma szansę się z nim mierzyć.