To nie jest oszustwo. Google zmienia stronę logowania

Przy wszystkich tych wyrafinowanych atakach których dopuszczają się hakerzy, wielu użytkowników jest wyczulonych na nawet najdrobniejsze zmiany. Strona logowania do Google to jedna z tych, której może i nie oglądamy za często (bo przeglądarka pamięta nasze dane i tyle nas widziano). Ale inna rezcz to taka, że Google samo z siebie też nie wprowadza wokół nich regularnych zmian. Czasem jednak się to zdarza i... właśnie nadszedł ten dzień.

Nowa strona logowania Google. Zgodna z wytycznymi Material 3

Google po latach zdecydowało się na zmianę obecnej od lat strony logowania. Jak zwykle — tym razem również postawili na minimalistyczny, ale zdecydowanie bardziej współczesny, wygląd. Dlaczego o tym piszę? Bowiem takie nowości wprowadzane są przez giganta naprawdę rzadko i wielu wyczulonych na podstępne linki i wyciek ich danych może być zaskoczonych. Strona którą odwiedzają od lat zawsze wyglądała tak samo, a teraz nadeszły tam zmiany. Ale nie, to nie działania przestępców, a Google unifikuje stylistycznie wszystkie swoje produkty i usługi.

Nowa strona logowania Google. Źródło: 9to5Mac

Nowa strona logowania zaczyna pojawiać się u pierwszych użytkowników. Jak twierdzą przedstawiciele firmy — to zmiana stricte wizualna i nie idą za nią żadne nowe funkcje. Pierwsi użytkownicy widzą nową stronę logowania już teraz — inni... musza uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Google właśnie rozpoczyna wdrażanie jej wszystkim użytkownikom. Jak jednak wiadomo: jest to proces, który może potrwać nawet do kilku tygodni.

Źródło