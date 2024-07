We wrześniu tego roku spodziewamy się premiery nowych iPhone'ów. Duża część nowości wyciekła do sieci - oto najciekawsze zmiany, które się pojawią.

Na tę chwilę wiemy, że standardowy model będzie miał ten sam rozmiar co iPhone 15, ale zyska nowy przycisk do robienia zdjęć i nagrywania wideo. W środku znajdzie się nowy procesor A18, który zapewni lepszą wydajność i lepsze zarządzanie energią. Aparat będzie miał pionowy układ obiektywów, co umożliwi nagrywanie Spatial Video. iPhone 16 Pro, który ma pojawić się we wrześniu 2024 roku, przyniesie kilka istotnych nowości. Urządzenie będzie wyposażone w większy, 6,3-calowy wyświetlacz oraz ten sam przycisk Capture Button. W środku prawdopodobnie znajdzie się mocniejszy procesor A18 Pro, który zapewni jeszcze lepszą wydajność oraz funkcje AI. Aparat najpewniej będzie miał 48-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny oraz 5-krotny zoom optyczny, który do tej pory zarezerwowany był dla większego modelu Pro Max.

Po więcej zapraszamy do wideo powyżej.