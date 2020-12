Żeby wyobrazić sobie skalę i ogrom danych, które Google trzyma na swoich serwerach wystarczy przypomnieć sobie, ile kont w tej całej historii zakładaliście na Google (każde konto ma pojemność minimum 15 GB miejsca) i pomnożyć przez setki milionów użytkowników.

Sam założyłem ich pewnie z dziesięć, większość jeszcze kilkanaście lat temu. Zostało mi z tego cztery, do których się loguję i z których korzystam do dziś – dwa osobiste i dwa firmowe, w tym jeden tylko do testów usług Google. Pozostałe zajmują tylko niepotrzebnie miejsce na serwerach, dlatego nie dziwi mnie fakt, że Google postanowiło w końcu coś z tym zrobić.

Pozwolenie na korzystanie z naszych danych przez Google

Na początek jednak zerknijmy na komunikaty, który wyświetliły się ostatnio wszystkim użytkownikom Google. Przez ten cały czas, Google systematycznie wprowadzał nowe usługi czy udoskonalał istniejące, a które to wymagały coraz więcej zgód na korzystanie z naszych danych do prawidłowego ich funkcjonowania.

Google zbierało te pozwolenia z każdą nową usługą pojedynczo, na przykład z chwilą udostępnienia Asystenta Google, kolejnych komunikatorów czy nowych funkcji na Gmailu. Działo się to niepostrzeżenie, osobiście nawet nie przypominam ich sobie wszystkich, teraz Google zebrało je wszystkie w jedno i wyświetliło wszystkim użytkownikom ich usług w tej postaci: