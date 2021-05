Porsche przy budowie elektrycznego Macana skorzystało z nieco innego podejścia niż do tej pory. Większość symulacji projektu wykonano przy pomocy komputerów aby wykryć potencjalne wady na wczesnym etapie, a nie dopiero wtedy gdy powstanie już gotowy model samochodu. Nawet kokpit testowano najpierw w świecie wirtualnym, a dopiero później przeniesiono go do symulatora. Jeśli zaś chodzi o sam wygląd, to widać sporo nawiązań do Taycana, jak choćby wąskie światła z przodu i z tyłu. Macan jest jednak crossoverem, więc jest też wyraźnie wyższy i ma większą powierzchnię z przodu. Poza tym będzie mógł też prawdopodobnie zaoferować spory pakiet baterii, który powinien pozwolić na przekroczenie bez większych problemów 500 km zasięgu.