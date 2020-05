75% taniej brzmi świetnie. Ale czy aby na pewno? Jak nie dać się nabrać na „promocje”

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Zapracowani rodzice w pocie czoła przeglądają oferty polskich sklepów w poszukiwaniu ciekawych i zajmujących uwagę zabawek, którymi przez najbliższe tygodnie będą cieszyły się ich dzieci. Kuszeni promocjami, przekreślonymi cenami bazowymi i sloganami informującymi o przecenach rzędu 25/50/75/90 procent często dają się nabrać. Sklepy wiedzą, jak zachęcić do zakupu. Doświadczenie pokazuje jednak, że w rzeczywistości ceny nie są wcale takie atrakcyjne.

Jak więc sobie z tym radzić? Najlepiej skorzystać z dostępnych w polskim internecie serwisów, które zajmują się porównywaniem ceny. Dzięki nim mamy pewność, że nie damy się nabrać na marketingowe zagrywki najpopularniejszych sklepów i zakupiony prezent dla dziecka będzie rzeczywiście w atrakcyjnej cenie.

Ceneo

Chyba jeden z najpopularniejszych polskich serwisów, który swoją przygodę zaczynał jako tradycyjna porównywarka cenowa. Ceneo pozwala swoim użytkownikom nie tylko na szukanie produktów dostępnych w różnych sklepach i porównać ich cenę, ale też zrobić zakupy w wielu sklepach za pomocą wirtualnego koszyka. Serwis skupia ponad 18 tys. sklepów internetowych i codziennie ułatwia milionom użytkowników na znalezienie produktów w najkorzystniejszych cenach. Ceneo od 11 lat publikuje także Ranking Zaufanych Sklepów. Wskazuje on sklepy internetowe cieszące się najlepszymi opiniami wśród internautów robiących zakupy w Internecie. Same opinie są bardzo ważnym elementem Ceneo. Serwis pozwala na wystawianie ocen produktom i sklepom, co pozwoli innym użytkownikom serwisu na sprawdzenie, czy konkretny przedmiot, kupiony przez innych, spełnia ich oczekiwania i czy sam sklep jest godny polecenia. Ceneo pozwala też na śledzenie historii cen i poinformuje, gdy konkretny produkt osiągnie określoną cenę.

Skąpiec

Równie popularna, co Ceneo, porównywarka cen, która na polskim rynku działa od 16 lat. Założony w 2004 r. serwis umożliwiał internautom porównywanie cen produktów. Szybko zyskał kolejne funkcje — między innymi sprawdzanie i porównywanie innych warunków zakupu, w tym kosztów dostawy. Jak informują jego twórcy, do dziś pozostaje jednym z największych w polskim internecie źródeł informacji o produktach i ofertach ich zakupu w sklepach internetowych. Obecnie Skąpiec należy do grupy Onet. Oferuje przegląd ofert obejmujący ponad 11 milionów produktów, zintegrowany jest z ponad 3,1 tysiącami sklepów internetowych i jest aktualizowany każdego dnia. Skąpiec, w odróżnieniu od Ceneo, nie umożliwia robienia zakupów bezpośrednio. Po wyborze konkretnego produktu serwis przenosi bezpośrednio na stronę sklepu, z którego dany towar pochodzi.

Cenowarka

Cenowarka to rozbudowane narzędzie do porównywania produktów, które w Polsce działa od 2009 r. Założony w 1996 r. niemieckojęzyczny serwis Geizhals swoją popularność zyskał najpierw w Austrii i Niemczech, a następnie wkroczył na inne rynki, także polski. Cenowarka skupia się w głównej mierze na wszystkim, co związane jest z technologiami. W katalogu znajdziecie więc sprzęt komputerowy, jak i elektronikę użytkową. Nie zabrakło jednak miejsca na nieco inne produkty z takich kategorii jak dom i wnętrze, drogeria, sport i rekreacja, budowa i ogród, motoryzacja, zabawki, czy film i oprogramowanie. Wyszukiwarka pozwala na szybkie znalezienie i porównanie tysięcy produktów dostępnych w polskich, jak i zagranicznych sklepach. Przedstawi oceny sklepów, dostępność i koszty wysyłki oraz odeśle do recenzji przygotowanych przez zewnętrzne serwisy.

Zobacz też: Nie da się wybrać najlepszego sklepu z elektroniką. Wiem, bo próbowałem

Sprawdzanie cen w przypadku zakupów zagranicznych. Keepa jako idealne narzędzie do sprawdzania cen na Amazonie

Jeśli lubicie zakupy na największej platformie sprzedażowej Amazon, to jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi do śledzenia cen jest Keepa. Serwis pozwala na przeglądanie historii cen produktów z lokalnych oddziałów Amazon, sprawdzać trwające właśnie promocje. Keepa wyśle powiadomienia o spadku cen, czy zmianach w dostępności towarów, które Was interesują. Dane dostarczane przez serwis mogą być z początku skomplikowane dla osób, które wcześniej nie miały styczności z tym narzędziem, ale wystarczy chwila, by zorientować się w działaniu rozbudowanych wykresów. Można też skorzystać z wyszukiwarki — ta pokaże historię cen i czy wyszukany produkt jest w tym momencie przeceniony i czy jego obecna cena jest najniższą w historii.

ZeroPLN

Oczywiście zapraszam również na ZeroPLN, gdzie każdego dnia przygotowujemy dla Was najciekawsze oferty na szeroko pojętą elektronikę i rozrywkę z najpopularniejszych, jak i nieco mniejszych sklepów. I choć nie znajdziecie tam setek ofert i przecen, tak staramy się wyselekcjonować te najlepsze i odsiać wszystkie te, które w łatwy sposób znajdziecie na własną rękę. Chcemy by umieszczane na ZeroPLN promocje były ciekawe, interesujące i pomagające Wam w podjęciu świadomej decyzji o zakupie konkretnego produktu. Jeśli zauważyliście ciekawą i atrakcyjną promocję nie wahajcie się i poinformujcie nas o niej poprzez formularz kontaktowy.

Na polskim rynku działa wiele porównywarek cen i znalezienie tej jednej jest naprawdę trudne. Każdy szuka nieco innych rozwiązań i potrzebuje innych narzędzi. Wspomnieć też warto o innych serwisach. To na przykład WP radarOkazji, Nokaut, czy Cozacena. Dajcie znać w komentarzach, z której porównywarki cenowej korzystacie najczęściej i dlaczego.

A w okresie największego szaleństwa związanego z promocjami, czyli w Czarny Czwartek, warto wspomóc się serwisem FakeFriday, który sprawdzi, czy przeceny proponowane przez sklepy w tym gorącym okresie rzeczywiście są takie interesujące i jak kształtowała się historia cen w najpopularniejszych sklepach RTV/AGD