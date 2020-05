Nie da się wybrać najlepszego sklepu z elektroniką. Wiem, bo próbowałem

No i jak w tym wszystkim ma się odnaleźć oferta sklepu, która miała odpowiedni zestaw, ale w bonusie dodawała jeszcze drugi kontroler? To przecież, w gruncie rzeczy, zupełnie inna sprawa — ale jednak Xbox One X. Więc zaznaczyć w tabelce że oferta niedostępna? Znalezienie zegarków z tymi samymi paskami też okazało się często niemożliwe (a wiadomo, że w zależności od nich — cena urządzeń potrafi się różnić nawet o kilkaset złotych). Kiedy doszedłem do kategorii laptopów nie pozostało mi już nic innego, jak tylko rozłożyć ręce i się poddać. Wiadomo, że każdy model ma kilka konfiguracji — i zrównanie ich, z tym samym rokiem wydania i identycznymi podzespołami, po prostu mnie przerosło. Warto do tego dodać jeszcze kwestię promocji (które nie wiadomo do kiedy trwają i ile wynosi cena standardowa, poza tym to żaden sekret, że te są cykliczne — więc kiedy skończą się u jednych, możliwe że będą u innych).

Najlepszy sklep z elektroniką to ten najtańszy, wiadomo

To żaden sekret, że wszyscy lubimy kupować tanio. A właściwie: możliwe jak najtaniej. Dlatego to właśnie cena jest najczęściej głównym wyznacznikiem, a skoro promocje regularnie się zmieniają — a oferta mimo że bardzo podobna, to jednak różna — warto śledzić i trzymać rękę na pulsie. Każdy z wymienionych tu sklepów to żaden tam mały, lokalny, biznes, który wspiera się ze względów ideologicznych jak lokalne kawiarnie czy kameralne księgarnie. A skoro jakość wszędzie jest taka sama, to po co przepłacać?

Wielkie porównanie sklepów z elektroniką okazało się najzwyczajniej nie mieć żadnego sensu. Raz jeszcze okazało się, że przy takiej konkurencji i zbliżonej ofercie — wszystko zależy od osobistych preferencji. Nie każdy potrzebuje dwóch kontrolerów. Ktoś w tej samej cenie wybierze odbiór osobisty, a ktoś — mimo że ma równie blisko do sklepu — woli poczekać jeden dzień i odebrać przesyłkę z paczkomatu czy też od kuriera. Ktoś inny — będzie wolał odrobinę dopłacić, ale mieć produkt za kilkadziesiąt minut, skoro jest dostępny od ręki w punkcie nieopodal. Dlatego zaryzykuję stwierdzeniem, że najlepszy sklep z elektroniką to ten który ma interesujący nas produkt, jest najtańszy i łatwo dostępny. Albo inaczej: dostępny tak, że nas satysfakcjonuje.