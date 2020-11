Popularny sklep z grami za braki PlayStation 5 obwinia… wielkość konsoli

2020 stawia przed twórcami elektroniki dodatkowe wyzwania: zarówno w kwestii produkcji, jak i wielu innych aspektów, w tym także transportu. Jest wiele elementów na które można zrzucić braki magazynowe PS5, ale ten który podał brytyjski sklep GAME wydaje mi się… delikatnie mówiąc: śmieszny. Otóż według popularnej sieci odpowiedzialnej za sprzedaż gier, sprzętu elektronicznego i akcesoriów, największym wyzwaniem okazuje się… wielkość produktu. Nie do końca miałby potrafić ją ujarzmić partner odpowiedzialny za dostarczanie paczek, firma YODEL. Oto jaką wiadomość otrzymali klienci zamawiający PlayStation 5 w sklepie GAME:

Biorąc pod uwagę z jakimi paczkami muszą na co dzień zmagać się kurierzy — to tłumaczenie brzmi co najmniej śmiesznie. A jeszcze śmieszniej, gdy okaże się, że wystarczyło uderzyć w stół, by nożyce się odezwały — i przedstawiciele YODEL wydali oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Przedstawiciele firmy powiedzieli, że… z ich strony nie było żadnych opóźnień, a wszystkie paczki które zostały im powierzone zostały dostarczone na czas.

Każdy element w łańcuchu (zarówno produkcji, jak i dostaw) szuka innego tłumaczenia, by uspokoić klientów którzy najzwyczajniej w świecie chcieliby już mieć nową zabawkę. PlayStation 5 jest największą ze współczesnych konsol (i, moim zdaniem, na żywo jest jeszcze ohydniejsza i większa niż jakikolwiek materiał wideo czy zdjęcia są w stanie oddać), więc karton w który jest zapakowana jest automatycznie większy, ale… no właśnie, co z tego? Zrzucanie winy za brak dostawy na kurierów brzmi co najmniej zabawnie. A przecież mowa i tak kwestia sprzętów, które dotrą do potencjalnych odbiorców dzień później. Obecnie zakup konsoli to albo przepłacanie na aukcjach, albo co najmniej kilka(naście?) tygodni czekania.