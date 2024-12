Popularna aplikacja do zarządzania podróżami stała się jeszcze lepsza. Co nowego w eSky?

eSky jako aplikacja mobilna w Google Play i App Store zadebiutowała w 2016 roku i nie potrzebowała dużo czasu, by stać się jednym z najpopularniejszych rozwiązań do planowania podróży. Dziś, niemal 9 lat od swojego debiutu, apka ma się doskonale i stale pojawiają się w niej nowości i usprawnienia, dzięki której użytkownicy mają do dyspozycji rozbudowane narzędzia pomagające im na każdym kroku podróży.

Reklama

Aplikacja doczekała się właśnie dużej aktualizacji z numerkiem 3.0, która wprowadzać ma nową jakość w planowaniu i zarządzaniu wyjazdami – tymi bliższymi i dalszymi. Nowa wersja, z której korzystać mogą użytkownicy urządzeń z Androidem i iOS, oferuje szereg funkcji usprawniających proces rezerwacji, w tym spersonalizowane oferty lotnicze, elastyczne wyszukiwanie połączeń oraz ulepszoną Strefę Użytkownika. Sekcja nazwana "Okazje dnia" pozwala na wyszukiwanie najkorzystniejszych cenowo lotów, które są dobierane na podstawie preferencji użytkowników z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Nowa aplikacja mobilna eSky 3.0 – osobisty asystent podróży na wyciągnięcie ręki

Elastyczne opcje wyszukiwania pozwalają zaplanować podróż w wybranym okresie, a także dostosować daty wylotu – także na tydzień do przodu lub tyłu. Jak wynika z danych Grupy eSky, udział urządzeń mobilnych w rezerwacjach stale rośnie – w 2024 roku wyniósł już 43%, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych w porównaniu do roku poprzedniego. Nie dziwi więc, że aktualizacji towarzyszy odświeżona szata graficzna i interfejs, a wspomniana wyżej Strefa Użytkownika umożliwia sprawne zarządzanie wszystkimi etapami podróży w jednym miejscu.

– wiceprezes eSky, Łukasz Neska, podkreśla, że celem aktualizacji było stworzenie narzędzia dostosowanego do współczesnych potrzeb podróżnych, które pozwala na szybkie znalezienie najtańszych i najlepiej dopasowanych ofert oraz zapewnia kompleksowe wsparcie w trakcie wyjazdu. Przedstawiciel eSky zapewnia, że owa aplikacja to niezastąpiony asystent dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę i personalizację podczas planowania podróży.