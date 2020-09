Niepokojący i tajemniczy „Dzień trzeci” od HBO – recenzja. Kto zgadnie, o co tu chodzi?

Dialogi i monologi pozostawiają często widza w sytuacji, gdy może tylko rozłożyć ręce i czekać na rozwój wypadków. Niektóre odpowiedzi są serwowane w nieoczywistej formie, inne zaś podawane są jak na tacy. To powoduje, że wzbiera się w nas podejrzliwość, bo nie wierzymy w takie wytłumaczenie i… zaczynamy dzielić niepokój z głównym bohaterem lub bohaterką. Przez cały seans, od samego początku do końca, nie jest możliwe pozbycie się poczucia, że coś jest nie tak. Nie wiemy, w jaki sposób można podpisać źródło tego stanu, ale ono tam jest. „Dzień trzeci” próbuje wciągnąć nas w swój świat i zachęcić do zadawania sobie tych samych pytań, które gnębią głównych bohaterów.

Dlaczego takie filmy ogląda tak wiele ludzi? „Pętla” – recenzja

Wiem, że nie na wszystkich będzie to działać, ponieważ w trakcie seansu wybicie z rytmu nie jest trudne – serial nie jest lekki w odbiorze, wymaga nieustannej koncentracji i skupienia. Przeciągające się niektóre dialogi czy sceny (które można uznać za bezsensowne) mogą zniechęcić do dalszego oglądania, dlatego potrzebna jest wytrwałość. Jeśli zdołacie pozostać przy ekranie, to podejrzewam że interpretacji, tego zobaczyliście będzie co nie miara, bo nie sposób zaangażować się w serial bez sięgania pamięcią do własnych przeżyć.

Zamknięta mini-seria „Dzień trzeci” – czy warto obejrzeć?

Oprawa wizualna „Dnia trzeciego” to zdecydowany atut serialu, ponieważ nawet niektóre z pozorów zwykłe sceny są nakręcone w taki sposób, by podbijać towarzyszące nam emocje. Roztrzęsiona kamera, szybkie przejścia lub długie ujęcia zasługują na pochwały, bo oprócz gry aktorskiej, to one odpowiadają za budowanie klimatu mini-serii.

Drugi sezon Mandaloriana jeszcze w październiku. Disney dotrzymał obietnicy

Jeśli chodzi o poziom tego, co zaprezentował Jude Law, Naomie Harris oraz reszta obsady, to trudno mi się do czegokolwiek przyczepić. Jednak należy pamiętać, że główna dwójka aktorów pojawiała się głównie w poważniejszych produkcjach i tutaj czuli się jak ryba w wodzie. Zamknięcie produkcji w 6 odcinkach, które opowiadają nam dzień po dniu wydarzenia z wyspy na terenie Wielkiej Brytanii o bliżej nieokreślonej lokalizacji, było świetną decyzją. Widać w tym zamysł i cel, co nie jest normą nawet wśród mini-serii.

„Dzień trzeci” debiutuje na HBO GO 14 września.