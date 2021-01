I nawet jeśli te wartości wyglądają skąpo przy zapowiedziach Elona Muska, których chce w swoich zakładach w 2030 roku produkować rocznie baterie o pojemności nawet 3000 GWh, to trzeba pamiętać, że dzisiaj w Gigafactory w Nevadzie wspólnie z Panasonic’iem produkuje baterie o pojemności 30 GWh. Poza tym, inwestycja LG to nie jedyna fabryka baterii w Polsce, planowane są kolejne, między innymi przez firmę Umicore, która w Radzikowicach niedaleko Nysy buduje fabrykę komponentów do baterii dla samochodów elektrycznych. Belgijska spółka specjalizuje się w produkcji oraz utylizacji akumulatorów litowo-jonowych i planuje jeszcze jeden zakład niedaleko Konina.

Wygląda więc na to, że nawet jak nie uda nam się do 2025 roku wyprodukować polskiego elektrycznego samochodu, to i tak po świecie będą jeździć miliony samochodów elektrycznych, z bateriami pochodzącymi z Polski. Miejmy tylko nadzieję, że nie będą do nas później pokątnie wracać na utylizację.