"Polski" Bayraktar będzie przekazany Ukrainie za darmo

Osoby, które śledzą uważnie działania wojenne na Ukrainie, zapewne znają temat zbiórki, która ostatnimi czasy pojawiła się na portalu Zrzutka.pl. Inicjatorem pomysłu jest publicysta Sławomir Sierakowski, który wzorem innych krajów postanowił poprosić Polaków o to, by wspólnymi siłami zebrali fundusze i kupi od tureckiej firmy Baykar sławnego drona Bayraktar i przekazać go stronie ukraińskiej. Takie zbiórki udały się w innych krajach, a i ta w Polsce okazała się dużym sukcesem. Kwotę opiewającą na ponad 24 mln złotych udało się zebrać na 4 dni przed zakończeniem zbiórki, w której udział wzięło ponad 217 tysięcy osób. Dziś, dzień później, firma Baykar zdecydowała napisać list do Sierakowskiego z bardzo dobrymi wieściami.

Baykar przekaże Bayraktara za darmo, pieniądze trafią na pomoc humanitarną

Jak możemy przeczytać w liście opublikowanym przez Sierakowskiego na Twitterze, firma będąc pod wrażeniem ogromnego odruchu solidarności ze strony Polaków zdecydowała się przekazać drona stronie ukraińskiej za darmo.

Jednocześnie, zarówno Sierakowski jak i Baykar zapowiedzieli, że chcą, by zebrane w ten sposób fundusze trafiły bezpośrednio w ręce Ukraińców w ramach pomocy humanitarnej. Na Facebooku Sierakowski poinformował, co stanie się z pieniędzmi:

Firma Baykar oficjalnie zadeklarowała, że nasz dron dla Ukrainy zostanie jej przekazany bez pobrania środków, czyli zebranych przez nas 22.500.000 zł. A my w porozumieniu ze stroną ukraińską i turecką będziemy mogli przeznaczyć zebrane środki na pomoc humanitarną dla ponoszącego straszną ofiarę społeczeństwa ukraińskiego. Ponieważ zebraliśmy nadwyżkę, czyli około 1,800,000 zł (plus wpływy z licytacji), to zgodnie z opisem zbiórki przekażemy je na fundusz ukraińskich sił zbrojnych prowadzony przez Narodowy Bank Ukrainy. Do końca tygodnia, gdy zbiórka zostanie ostatecznie zamknięta, ta suma może dalej rosnąć. Podsumowując: łącznie nasze finansowe wsparcie dla Ukrainy to około 50.000.000 zł.

Pomimo tego, że publicysta spodziewał się takiego ruchu ze strony tureckiej firmy, to absolutnie nie można było tego od niej wymagać. Dlatego też przekazanie drona za darmo jest wspaniałym gestem, który należy docenić, a fakt, że dzięki temu Ukraińcy otrzymają pomoc w wysokości 50 mln zł, jest naprawdę świetnym przykładem jak wielką moc mają oddolne inicjatywy i dobre serce ludzi w naszym kraju.