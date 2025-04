Polskę czeka los Amerykanów. Nadchodzą podwyżki cen Spotify

Na początku tego roku, Spotify się chwaliło pierwszym rokiem od powstania firmy, w którym zaczęli zarabiać. Firma jest także oficjalnym sponsorem głównym klubu piłkarskiego FC Barcelona. Te rzeczy mogą pozornie nie mieć znaczenia, ale gdyby się przyjrzeć bliżej, wniosek nasuwa się sam – przyda się więcej pieniędzy.

W Ameryce już dźwignięto, pora na Europę. Nadchodzą podwyżki cen Spotify

W lipcu minionego roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki podwyższono ceny pakietów premium pierwszy raz w ciągu kilkunastoletniej historii firmy na tamtym kontynencie. Podwyżka może nie była najwyższa, ale był to sygnał, że należy się przygotować na ten sam los w innych częściach świata. O ile dwa dolary nie brzmią na wiele, tak jeżeli dojdzie do takiej podwyżki w Polsce, to już nie będzie nikomu do śmiechu.

Wszystko niestety wskazuje na to, że ta pora już przyszła. Jak informuje Financial Times, ich źródła podają, że podwyżki już się szykują do startu. Bynajmniej nie tylko w jednym regionie, ale na przestrzeni całej Europy oraz Ameryki Łacińskiej. Oznacza to, że w tym roku Stany Zjednoczone dostaną przerwę. Podejrzewa się, że ceny urosną o co najmniej jeden euro za ofertę premium, a miałoby nastąpić już u progu tegorocznego lata, najpóźniej w czerwcu.

Na tę chwilę przedstawiciele firmy w żaden sposób nie skomentowali tych plotek, więc albo temat całkowicie ignorują, albo na dniach się o zmianach wszyscy przekonają za pośrednictwem oficjalnych kanałów. Z drugiej strony, kto wie? W ostatnich tygodniach do podwyżek doszło w Luksemburgu oraz Holandii, pomimo tego ze nie było oficjalnej informacji. Jeżeli do podwyżki rzeczywiście dojdzie, to platforma jeszcze bardziej się oddali cenowo od innego giganta, który już teraz ma tańszą ofertę – Apple Music.