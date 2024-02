Dzięki Polakom lotniska będą bezpieczniejsze. Pionierska technologia już po testach

Nowe technologie zwiększające bezpieczeństwo transportu są zawsze mile widziane. Jeszcze bardziej, gdy powstają w Polsce i są wynikiem prac polskich naukowców i przedsiębiorców. Właśnie taką technologią jest SAMPLE. To gotowe rozwiązanie, które może znaleźć zastosowanie w branży lotniczej praktycznie na całym świecie. Co zyska dzięki niemu jego nabywca? Przede wszystkim znaczący wzrost bezpieczeństwa ruchu powietrznego na monitorowanym terenie. W jaki sposób system działa i co sprawia, że jest tak wszechstronny? Oto krótkie wyjaśnienie.

Projekt SAMPLE, czyli bezpieczeństwo lotów według Polaków

Jak czytamy w informacji prasowej, system SAMPLE potrafi automatycznie generować dane dotyczące przeszkód lotniczych i ukształtowania terenu. Podstawowym źródłem informacji są dla niego zdjęcia satelitarne w wysokiej rozdzielczości. System korzysta również z bezzałogowych statków powietrznych, chmur punktów ze skaningów LiDAR oraz stałych kamer wizyjnych. Co bardzo istotne, jest to proces zautomatyzowany. Tak o SAMPLE wypowiada się Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments:

SAMPLE jest bardzo dobrym przykładem praktycznego wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i dronowym. Zdjęcia satelitarne zapewniają aktualną, wiarygodną informację o istniejących i nowo pojawiających się przeszkodach lotniczych, co czyni nasze rozwiązanie szczególnie użytecznym. System eliminuje najważniejsze niedogodności związane z dotychczas stosowanymi metodami monitorowania przeszkód lotniczych – w większości pozyskiwanych w sposób manualny poprzez badania w terenie.

Stróż lotnisk zasilany najnowocześniejszą technologią

Producent systemu SAMPLE deklaruje, że jest to rozwiązanie mogące wykryć każdy obiekt stanowiący potencjalne zagrożenie dla statków powietrznych korzystających z danego lotniska. Agregowane dane przetwarzane są przez autorskie algorytmy Creotech, a także metody uczenia maszynowego z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Co istotne z perspektywy klientów, SAMPLE wykorzystuje dane z ze zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości. Koszt wykonania takich zdjęć zmniejsza się, co sprawi, że wdrożenie polskiego rozwiązania będzie taniało.

Oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Projekt, w ramach którego powstało, kosztował 17,5 miliona złotych, z czego 12,7 miliona to fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

