Chociaż dawny gigant technologiczny nie jest już w tej samej formie na rynku, w której rządził lata temu, to w pamięci wielu wciąż zajmuje specjalne miejsce. Tym razem wychodzi krok naprzód i chce odzyskać straconą pozycję. Tym razem sięgnie bardzo wysoko.

Wielu z nas wciąż pamięta słynną Nokię 3310 i może także pierwsze próby z ekranami dotykowymi. Później ponownie próbowano się jakoś wcisnąć na rynek z systemem operacyjnym, który miał powalczyć z Androidem i iOSem Apple. Wiemy, jak się to skończyło. Teraz Nokia jest w drodze po zupełnie kosmiczny rynek.

Nokia rozkręca biznes na Księżycu, wyląduje już niebawem!

NASA i Nokia zdecydowały już dwa lata temu, że wspólnie stworzą na powierzchni naturalnego satelity podwaliny pod przyszłość komunikacji dla przyszłych astronautów stacjonujących w bazach kosmicznych. Będą one kluczowym systemem i bardzo wyraźnym śladem obecności człowieka w kosmosie. W końcu to już nie będzie to już tylko wycieczka, lecz mały kroczek w stronę zadomowienia się ludzi poza Ziemią.

Wiemy też kiedy dokładnie sprzęt Nokii wyląduje na powierzchni Księżyca. Będzie to miało miejsce dokładnie na południowym biegunie satelity ziemskiego i jest zaplanowane już za trzy dni, bowiem 6 marca tego roku. Technologia wystartowała z Ziemi pod koniec minionego miesiąca 26 lutego. Od tamtej pory zmierza tworzyć przyszłość zupełnie gdzie indziej.

Nokia, chociaż w świadomości wielu z nas jest przede wszystkim producentem telefonów komórkowych, to tak naprawdę wciąż jest liderem na zupełnie innym polu, a konkretnie infrastruktury telekomunikacyjnej. Zatem z tym tłem, nikogo nie powinno dziwić, że agencja kosmiczna wybrała sobie właśnie tę firmę jako swojego partnera misji. Na Księżycu aktywuje swoją technologię krótko po tym jak lądownik księżycowy Athena dotknie powierzchni satelity.

To wtedy ruszy sieć 4G/LTE, która będzie pierwszą taką w swoim rodzaju. Będzie się oczywiście różnić w stosunku do tego co znamy na naszej planecie. W kosmosie wszak panują zupełnie inne warunki. Technologia Nokii stworzy też zamknięty system w połączeniu z Atheną i wspólnie będą się opierać przeciwnością, które spotykają urządzenia na powierzchni Księżyca. Trzeba przyznać, że perspektywa istnienia sieci komórkowej poza Ziemią, brzmi rodem z książek fantastycznych, a dzieje się na naszych oczach!

Źródło: wccftech

