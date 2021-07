Markę Cyfrowy Polsat zastąpi w najbliższym czasie marka Polsat Box, z logotypem współgrającym z pokazanymi już wcześniej nowymi logotypami Plusa i Polsatu.

Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus:

– Nasze kluczowe i podstawowe marki to Plus, Polsat i Polsat Box. Oferujemy milionom naszych widzów i klientów pakiet wielu usług, z których każdy może wybrać to, co jest dla niego najlepsze i co mu najbardziej odpowiada w atrakcyjnej cenie. Plus łączy ludzi – dzięki najnowocześniejszym usługom telekomunikacyjnym i najlepszemu w Polsce internetowi 5G umożliwia wszystkim komunikowanie się, pracę, naukę, surfowanie w internecie bez ograniczeń czy rozwijanie swoich firm.

Dzięki Polsatowi mogą cieszyć się kontentem i przeżywać emocje, jakie się z nim wiążą. Polsat Box to platforma, która zapewni dostęp do różnorodnych treści w wybranym przez siebie miejscu, czasie i sposobie – a Polsat Box Go zapewni ten dostęp online na dowolnym urządzeniu. Każda marka zapewnia odbiorcom możliwość wyboru tego, czego chcą i potrzebują – wszystkie nasze marki łączy hasło: Wybierz swoje wszystko.

Oczywiście pod spodem niewiele się zmieni. Polsat Box podobnie jak do tej pory Cyfrowy Polsat będzie oferował dostęp do płatnej telewizji. Z kolei z przestrzeni internetowej zniknie kolejna marka – IPLA oraz CP GO, które zastąpione zostaną serwisem i aplikacją online – Polsat Box Go.

Do Polsat Box dostęp uzyskają wszyscy nowi i dotychczasowi klienci Polsat Box bezpłatnie, jak również ci, który nie korzystają z innych usług Grupy wykupując udostępnione w najbliższym czasie pakiety.

Powstanie również nowy serwis Polsat Go, który będzie bezpłatny dla wszystkich chętnych, a w którym to będzie można oglądać treści Telewizji Polsat w modelu z reklamami, czyli to od czego odszedł niedawno TVN w swoim serwisie Player.

Powyższe zmiany mają być wprowadzane w ciągu najbliższych kilka tygodni.

Źródło: Grupa Polsat Plus.