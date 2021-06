Zmiana logo Plusa i Polsatu ma na celu mocniejszą identyfikację oraz rozróżnienie głównych marek Grupy Polsat. Plus miałby się kojarzyć z wszystkim co związane jest z komunikacją, a Polsat z treściami i kontentem.

Zygmunt Solorz:

Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Grupy – przedstawiamy nowe logotypy wspomnianych naszych najważniejszych i kluczowych marek: Plusa i Polsatu. Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez naszych widzów i klientów: z jednej strony tak, by wizualnie kojarzyły się z tą samą Grupą, a z drugiej – by zachowały swoje indywidualne wartości. Plus to telekomunikacja, a Polsat to kontent. Będziemy też w komunikacji korporacyjnej używać nowej nazwy Grupy, podkreślającej tę zależność i współdziałanie – Grupa Polsat Plus.