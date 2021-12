Polsat Box z prezentam na Święta. Do 31 dodatkowych kanałów za darmo

W ramach niespodzianki świąteczno-noworocznej Polsat Box udostępnił swoim abonentom jeszcze więcej rozrywki. Przez następny miesiąc klienci mogą skorzystać z darmowego dostępu do 31 dodatkowych kanałów w ramach otwartego okna.

Markę Cyfrowy Polsat zastąpił pod koniec sierpnia tego roku Polsat Box, z logotypem współgrającym z pokazanymi już wcześniej nowymi logotypami Plusa i Polsatu i ofertą zachęcającą do skorzystania m.in. z usług telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz telewizji internetowej OTT. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Polsat Box przygotował dla swoich abonentów szereg niespodzianek. Pakiet M Sport za 60 zł/mies. dostępny w telewizji satelitarnej i kablowej IPTV, 3 miesiące pełnej oferty bez opłat i dekoder 4K już od 1 zł. Dodatkowo, w ramach świątecznej promocji, abonenci Polsat Box mogą otrzymać 100 zł zwrotu od Plusa za przeniesienie numeru telefonu do tej sieci. Jednak to nie koniec atrakcji. Dziś Polsat Box przychodzi z prezentem dla obecnych klientów: otwarte okno z dodatkowymi kanałami dostępnymi za darmo.

Do 9 stycznia 2022 roku w ramach świątecznego otwartego okna wszyscy klienci telewizji satelitarnej, kablowej IPTV oraz telewizji internetowej OTT mają szansę oglądać nawet 31 kanałów telewizyjnych bez dodatkowych opłat. Wśród nich znalazły się najlepsze stacje z serialami i filmami, programami rozrywkowymi oraz treściami dla dzieci. Liczba udostępnionych w ramach otwartego okna kanałów jest uzależniona od posiadanego pakietu - nie każdy będzie mógł skorzystać z nich wszystkich. Ich dostępność znajdziecie na stronach Polsat Box poświęconych świątecznej promocji.

Polsat Box z prezentami dla swoich abonentów na Święta

W promocji otwarte okno przygotowanej przez Polsat Box z okazji zbliżających się Świąt Bożego narodzenia znalazły się popularne stacje:

filmowo-serialowe

13 Ulica

AMC

BBC First

CBS Europa

Comedy Central

Epic Drama

FOX

FOX Comedy

Paramount Channel

Polsat Comedy Central Extra

Romance TV

SCI FI

Warner TV

rozrywkowo-lifestylowe

BBC Brit

BBC Lifestyle

E! Entertainment

Extreme Channel

MTV Polska

dla dzieci i młodzieży

Boomerang

Cartoon Network

Cbeebies

Disney Channel

Disney Junior

Nickelodeon

Nick Jr.

Nicktoons

Da Vinci

dokumentalne

BBC Earth

History Channel

History2

National Geographic

Kanały udostępnione w ramach otwartego okna będzie można oglądać do 9 stycznia 2022 roku.