Największe hity filmowe w jednym miejscu. Co obejrzeć?

Polsat Box Go wzbogaca swoją bibliotekę o nowe produkcje od Gutek Film, które są znane z ambitnych i nagradzanych tytułów. Jednym z najgłośniejszych tytułów jest "Strefa interesów" - film Jonathana Glazera, który zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes i był nominowany do Oscara w pięciu kategoriach. Akcja filmu rozgrywa się w Polsce, w pobliżu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Opowiada o codziennym życiu komendanta obozu Rudolfa Hossa i jego rodziny, ukazując kontrast między ich idyllicznym życiem a okrucieństwem, które ma miejsce za murami obozu.

Jakie filmy obejrzeć na Polsat Box Go?

"Poprzednie życie" natomiast opowiada historię Nory i Hae Sunga, którzy jako dzieci byli bliskimi przyjaciółmi w Korei Południowej, ale ich drogi się rozeszły, gdy Nora wyemigrowała do Kanady. Po latach odnajdują się na Facebooku i zaczynają regularnie rozmawiać, co prowadzi do ponownego spotkania w Nowym Jorku. Film porusza temat miłości, przeznaczenia i tęsknoty za utraconymi szansami, a także zadaje pytanie, co by było, gdyby ich życie potoczyło się inaczej. Świetnie odebrany w kinach film "Bracia ze stali" to dramat biograficzny w reżyserii Seana Durkina, który opowiada historię rodziny Von Erich, znanej z sukcesów w świecie wrestlingu. Film skupia się na relacjach między ojcem a jego synami, ukazując toksyczną ambicję i presję, jaką ojciec wywiera na swoich synów. W rolach głównych występują Jeremy Allen White i Zac Efron, którzy w swoich kreacjach oddają skomplikowane emocje i wewnętrzne zmagania bohaterów.

I są też "Wredne liściki", czyli komedia obyczajowa w reżyserii Thei Sharrock, z Olivią Colman i Jessie Buckley w rolach głównych i opowiada historię małego miasteczka, w którym pewna kobieta zaczyna otrzymywać obraźliwe listy. Policja podejrzewa jej sąsiadkę, znaną z nieprzystającego zachowania, co prowadzi do jej aresztowania i procesu.

Lista pozostałych filmów jest bardzo obszerna, znajdziecie ją poniżej - część tytułów już jest dostępna do obejrzenia, pozostałe pojawią się jeszcze we wrześniu.

Pełna lista nowych filmów na Polsat Box Go