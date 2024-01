Dostałeś takiego maila od Policji? Nie odpowiadaj!

Internetowi oszuści potrafią umiejętnie przybierać różne maski – czasem jest to fałszywy wnuczek, innym razem fałszywy doradca finansowy. Stawiają zazwyczaj na podmioty, cieszące się względnie dużym zaufaniem społecznym, by łatwiej manipulować ofiarami i osiągać konkretne cele. Teraz padło na Policję, a konkretniej na funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego. Do ofiar wysyłają maile z obrzydliwymi oskarżeniami, licząc na reakcję pod wpływem emocji. Nie daj się nabrać!

Oszuści straszą prokuratorem i odpowiedzialnością karną

Cyberprzestępcy podszywający się pod służby państwowe to nic nowego. W ubiegłym roku informowaliśmy o fałszywych mailach od rzekomego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a także telefonem od „straży granicznej”, mających na celu wyłudzenie pieniędzy od ofiary. Dziś Polska Policja poinformowała o kolejnym zagrożeniu.

Oszuści przesyłają za pomocą poczty e-mail fałszywe wezwania do pilnego kontaktu z CBŚP – ich powodem mają być podejrzenia popełnienia przestępstwa na tle seksualnym. W tle padają mocne hasła – takie jak przestępstwa względem dzieci – które mają wystraszyć ofiarę i zmusić do kontaktu z przestępcami. Fałszywy mail zawiera także ostrzeżenie o potencjalnej ingerencji prokuratora, jeśli adresat nie odpowie na ostrzeżenie w przeciągu 48 godzin.

Jeśli otrzymałeś takiego maila, to zachowaj spokój i nie podejmuj żadnych czynności. Informacje o nakazie aresztowania są fałszywe i nie mają nic wspólnego z działaniami prawdziwych organów ścigania. Policja w oficjalnym oświadczeniu ostrzega, że mogą być to próby wyłudzenia pieniędzy lub pozyskania danych osobowych. W przypadku otrzymania równie podejrzanych maili, których fałszywość nie została jeszcze potwierdzona, zalecamy kontakt z zespołem CERT, który zajmie się weryfikacją i podejmie stosowne kroki.

