3 kanały na YouTube poniżej 200k subów, które polecają redaktorzy AntyWeb

mb-Sabers — Od małego marzyłem o własnym mieczu świetlnym. Ale nie takim z plastiku czy kupowanym na bazarze. Licencjonowane miecze z serii Force FX od Master Replicas robią większe wrażenie, jednak produkty, które tworzą fani mogą zwalić z nóg — podobnie jak i ich ceny. mb-Sabers na swoim kanale nie pokazuje niestety procesu powstawania mieczy w jego warsztacie, ale z bliska ukazuje ich działanie. I trzeba przyznać, że wykonane przez niego repliki wzorowane na „oryginałach” z uniwersum Gwiezdnych Wojen sprawiają wrażenie prawdziwych, działających mieczy świetlnych. Od korpusu, poprzez wnętrzności, akcesoria, a nawet efekty dźwiękowe. Wszystko zaprojektowane w najmniejszych detalach.

Boylei Hobby Time — Jeśli jesteśmy w temacie Gwiezdnych Wojen, to warto wspomnieć o kanale Boylei Hobby Time, na którym zobaczycie jak powstają ciekawe dioramy z bohaterami i pojazdami z odległej galaktyki (i nie tylko). To, co przykuło moją uwagę najbardziej, to wykorzystanie elektroniki i filamentów w powstawaniu zatrzymanych w czasie scenek. Świecące miecze świetlne? Są. Laserowe pociski? Jak najbardziej. Kanał jest stosunkowo młody (pierwszy film pojawił się w zeszłym roku), ale liczę, że będzie się rozwijał i w przyszłości nie straci na jakości.

Jakub Szczęsny

Kanał Sportowy Extra — Miało być do 200K subów, więc jest do 200K. ;) Polecić głównego miejsca na YouTube Kanału Sportowego polecić nie mogę z przyczyn technicznych w tekście, ale mogę to zrobić w zakresie “mniejszego brata” KS. Odrobinę tylnymi drzwiami, ale tym samym polecam cały Kanał Sportowy – bo to po prostu gratka dla fanów wszelkich sportów. Choć po mnie tego nie widać, to lubię pooglądać co tam wygaduje Stanowski w Dziennikarskim Zerze oraz w Hejt Parkach, o czym rozprawia Borek w trakcie Oktagonów, Smokowski w Misji Futbol oraz Pol w Pol Position. Generalnie jest to zbiór naprawdę przemyślanych i atrakcyjnych formatów, które odrobinę namieszały na sportowej scenie youtube’owej w Polsce.

MotoBieda — Kolejny temat, na którym się nie znam ale lubię dotyczące go materiały to motoryzacja. Ta nowsza jest generalnie nudna – ekrany dotykowe, turbokosiarki zamiast silników i zachowane normy emisji spalin tak, by Greta nie krzyczała: “how dare you?!”. Stara (i starsza) motoryzacja ma swój urok – przekonuję się o tym codziennie, gdy wsiadam do swojego auta by dojechać do pracy. W rozrusznik poprzednika tłukłem młotkiem, gdy przestawał domagać i znowu można było brykać. Zrób tak z nowszym pojazdem, no tylko spróbuj.