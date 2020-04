E-booki i audiobooki zyskują na popularności

Takimi informacjami dzieli się z nami Empik, który w opublikowanej notce wspomina o tym, że ponad 20% wszystkich kupujących zdecydowało się na zakup e-booka lub audiobooka. Wcześniej dotyczyło to co siódmej osoby, więc poniżej 15% kupujących. Nikogo z pewnością nie dziwi, że znacząco wzrosła sprzedaż książek dla dzieci (+300%) i czytelników w ieku 15-18 lat (+200%). Aż 40% premier z marca zostało przesunięte, dlatego okoliczności stwarzają szansę na nadrobienie zaległości. Odbiorcy chętnie sięgają po tegoroczne i zeszłoroczne bestsellery oraz twórczość popularnych autorów, w tym Remigiusza Mroza, Blanki Lipińskiej czy Alexa Michaelidesa („Pacjentka”). – mówi Ewa Szmidt-Belcarz, Prezes Empiku. Widzimy także wzrost zainteresowania książkami o tematyce epidemii – w topach sprzedaży pojawiają się m.in. „Dżuma” Alberta Camusa, która obecnie jest wybierana 10 razy chętniej niż rok wcześniej. Do Top 100 Empik.com wskoczył także tytuł „Co nas (nie) zabije. Największe plagi w historii ludzkości” Jennifer Wright.

Błyskawiczna dostawa e-booka, gdy ceny nie przeszkadzają

Ale kluczowa w tym wszystkim jest zmiana, jaka następuje w formie dystrybucji książek. Przy zamówieniu e-booka lub audiobooka, książka jest od razu dostępna do przeczytania/słuchania na telefonie, tablecie lub czytniku. Jeśli zdecydujemy się na tradycyjną książkę, ta prawdopodobnie dotrze do nas w ciągu kilku dni roboczych, a w obecnej sytuacji powinniśmy unikać kontaktu z kurierami czy wyjść do Paczkomatów, nawet jeśli skrytkę będziemy otwierać zdalnie w aplikacji. Okazuje się też, że cena e-booków przestaje mieć już tak duże znaczenie i przekonanie, że produkt cyfrowy musi być tańszy już wcale nie jest takie silne. Promocja na Empik Premium, czyli jeden z abonamentów Empiku, spowodowała że darmową na dwa miesiące usługa została aktywowana przez 400 tysięcy osób. W ramach Empik Premium dostępne jest 13 tysięcy audiobooków i e-booków, a dodatkowe treści można uzyskać dzięki innym ofertom Empik Go.

Czy do książki zaczniemy otrzymywać e-booki?

Od wielu lat czytam e-booki, ale wcale nie zapomniałem o tradycyjnych książkach. W przypadku niektórych tytułów decyduję się na zakup jednego z dostępnych formatów (fizyczny lub cyfrowy), ale zdarza mi się wybierać obydwa (w odstępie czasu), ze względu na wygodę czytania mobilnego oraz ochotę posiadania tradycyjnego wydania. Wiem, że nie jestem odosobniony w takim podejściu, dlatego liczę, że któregoś pięknego dnia sklepy umożliwią nam zamawianie książek fizycznych z niewielką dopłatą za wersję cyfrową. Na rynku muzycznym udało się zacząć dołączać do winyli i kompaktów pliki cyfrowe, to może i tutaj otrzymamy podobne warunki?

Zmiany zachodzą także w innych obszarach

Tymczasem pandemia powoduje, że czytanie staje się popularniejsze, a nawyki zakupowe Polaków się zmieniają. Skoro już 1/5 kupujących wybiera cyfrowe wersje, to niewykluczone że ten wskaźnik będzie rósł, a po powrocie do normalności takie trendy się utrzymają. Zmiany zachodzą też w spotkaniach z autorami, które nie odbywają się w salonach, lecz online – cykl #premieraonline Empiku zgromadził już 200 tysięcy widzów. Sytuacja przekłada się też na inne promocje, między innymi wyprzedaże e-booków lub możliwość ich pobrania zupełnie za darmo. Wśród nich znalazł się między innymi tytuł „Ganbare!” Katarzyny Boni, czyli reporterska opowieść o Japonii.

Reportaże właśnie znajdują się na trzecim miejscu najpopularniejszych obecnie książek kupowanych w formie e-booka, wyprzedzają go tylko literatura obyczajowa i literatura faktu, a stawkę uzupełniają literatura medyczna oraz nauka języków obcych. W przypadku audiobooków sytuacja jest nieco inna, ponieważ tutaj prym wiodą książki dla najmłodszych (ponad 16%), a 5% przesłuchanych książek to lektury. Najchętniej wybierane przez klientów są kryminały, literatura obyczajowa oraz wspomniane lektury szkolne.