Może na początek wyjaśnię dość śmiałą tezę, że to zainteresowanie nie powinno zmaleć po pandemii i odmieni polski e-commerce na zawsze. Żywię przekonanie z własnego doświadczenia, że jak już ktoś skorzystał z usług czy zakupów online, złapie bakcyla i będzie to robił już dalej. To niesie ze sobą wiele korzyści, jak brak konieczności dźwigania zakupów, wyczekiwanie w kolejkach czy tłok w sklepach stacjonarnych. Tego wszystkiego nie ma w sieci, oczywiście bywa niebezpiecznie, mamy mnóstwo ataków, wyłudzeń itp., ale wystarczy być czujnym i dokładnym, by ustrzec się przed nimi, co też ma co raz częściej miejsce, jak pokazuje również to badanie Mastercard.