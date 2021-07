Dziś premiera Pokemon Unite. To może być najważniejsza gra w uniwersum od czasów Pokemon Go!

Na początek mamy do wyboru dwudziestu bohaterów — z których każdy oferuje inny zestaw umiejętności i ciosów specjalnych. To nie jest też tak, że na dzień dobry mamy odblokowanego każdego z nich — mowa przecież o grze free-to-play, a poza skórkami o coś trzeba się jednak będzie starać i trzeba znaleźć sobie powody by kupować / zarabiać wirtualną walutę. Mimo wszystko i bez tego roster startowy jest fajnie zróżnicowany, a wygląda na to, że po kilku dniach zabawy będziemy efektywnie odblokowywać kolejne postacie. Całe szczęście twórcy jasno informują, którymi gra się łatwiej, którymi trudniej — stąd tamtejsze kategorie bohaterów i ich oceny ze strony samych twórców gry.

Jak na MOBA przystało — rundy są krótkie, ale dynamiczne. Cały czas coś się dzieje, a dzięki stale zdobywanym punktom doświadczenia, ewolucjom stworków i nauce nowych ciosów — w grze trudno narzekać na nudę. Nie ukrywam jednak, że po pierwszych kilku potyczkach gra jawi mi się jako niezwykle chaotyczna — ale duża w tym zasługa braku komunikacji — a doborze przypadkowych ludzi w ekipie. Niestety, pierwsze testy przeprowadzałem w pojedynkę — ze znajomymi będziemy grać dopiero późnym popołudniem — mam nadzieję, że wówczas rozgrywka będzie nieco bardziej uporządkowana, a działania każdego w ekipie będą mieć więcej sensu.

Pokemon Unite to ważny krok dla marki pod kątem gier on-line

Dlaczego Pokemon Unite jest tak ważnym tytułem w planie wydawniczym? Przede wszystkim ze względu na to, że to jedna z niewielu odsłon gier z Kieszonkowymi Stworkami, która stawia na współzawodnictwo z innymi. Owszem — taki tryb w głównych odsłonach cyklu dostępny jest od samego początku, ale przez piractwo — roi się tam od oszustów i uczciwi gracze właściwie nie mają czego szukać. Poza nimi najpopularniejsze są potyczki karciane oraz PvP w Pokemon GO. Społeczność silnie związana z tym ostatnimi tytułem odliczała do premiery Pokemon Unite — i wcale mnie to nie dziwi. Po kilku rundach dałem się załapać i mimo że potyczki trwają do dziesięciu minut, dają sporo frajdy i satysfakcji. Zwłaszcza kiedy uda nam się trafić na ogarniętą ekipę, która ze sobą współpracuje i dzielnie stawia czoła przeciwnikom, a także dzielnie rozprawia się z porozstawianymi po świecie NPC.

Pokemon Unite już dostępne. Na początku wyłącznie dla właścicieli Nintendo Switch

Pokemon Unite od dzisiaj jest oficjalnie dostępne dla wszystkich użytkowników konsol Nintendo Switch. By móc się cieszyć dostępem do gry nie jest potrzebny abonament Nintendo Switch Online — wystarczy sama konsolka i stabilne połączenie z siecią, bowiem Pokemon Unite pobierzecie za darmo w eShopie. To jednak dopiero rozgrzewka, na wrzesień zapowiedziano premierę dla kolejnych platform: iOS oraz Androida!