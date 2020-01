Game Freak ogłosił dzisiaj, że w 2020 roku na konsolach Switch pojaw remake klasyka z 2006 roku – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX. Szykuje się nostalgiczna podróż. Czy akurat takiego remakeu wszyscy się spodziewali? Raczej nie. Czy wszyscy na niego czekają? To się okaże.

Remake Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX w 2020 roku

Mystery Dungeony to serią spinoffów, w których gracz mógł wcielić się w rolę Pokémona. Jako nasze ulubione stworzona mieliśmy do wykonania przeróżne zadania. W grze oczywiście nie brakowało walk oraz tworzenia jak najlepszych drużyn. W Rescue Team DX zdecydowano się na stworzenie specjalnego testu który pomoże wybrać nam jednego z 16 „starterów”. Remake odtworzy fabułę i rozgrywkę z Red Rescue Team i Blue Rescue Team. Zaoferuje również kilka nowych opcji i ulepszeń. Wprowadzony zostanie tryb automatyczny, który pozwoli konsoli na poruszanie naszą drużyną czy atakowanie podczas walk. Będziemy mieli możliwość stworzenia drużyn składających się maksymalnie z ośmiu Poków. Będziemy mogli poprosić o pomoc zespoły innych graczy, gdy wszystkie nasze Pokemony zemdleją w trakcie starcia. Demo gry dostępne będzie jeszcze dzisiaj do ściągnięcia w sklepie Nintendo, sama gra zadebiutuje 6 marca 2020 roku.

Nie zabrakło również informacji o dodatkach do Pokemon Sword i Shield. Pierwszy z z nich otrzymał tytuł Isle of Armor. Na tytułowej wyspie spotkamy rzecz jasna nowe Poki, jak chociażby Kubfu, którego przemianą jest Urshifu. Na wyspie mieszka były czempion regionu Galar, Mustard. W zależności od wersji w którą gramy dostępna będzie inna postać NPC, z którą będziemy mogli trenować – w Sword będzie to Klara, w Shield Avery. Nie zabraknie też nowych form Gigantamax, powrócą brakujące startery z Kanto. Premiera dodatku zaplanowana jest na czerwiec.

Tytuł drugiego dodatku to Crown of Tundra. Tematem przewodnim stanie się eksploracja tundry. Potwierdzono już nową legendę regionu Galar, Calyrexa. Zapowiedziano również nowe opcje customizacji wyglądu, nowe sposoby na walkę oraz nową arenę, podobną do Wild Area z podstawowych wersji gry. Ten dodatek pojawi się dopiero jesienią.