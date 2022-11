Podstawowy iPad: kombinacja dobrych i fatalnych pomysłów

Co znajdziemy w zestawie z iPadem 10. generacji? Jakie akcesoria mogą sprawić, że stanie się czymś więcej? Jakie wrażenie sprawia? Zapraszamy do wideo z pierwszymi wrażeniami używania iPada 10. generacji i klawiatury Magic Keyboard Folio.

Czy to przypadek, że 10. generacja iPada otrzymuje zupełnie nowy wygląd? Prawdopodobnie nie, bo wraz z nią pojawia się też kilka innych zmian, jak dodanie złącza USB-C. Nowa obudowa, to też nowe akcesoria, chociaż... nie do końca. Klawiatura Magic Keyboard Folio sprawia doskonałe wrażenie. Wizualnie wygląda świetnie, znakomicie się na niej pisze, a touchpad (mimo że niewielki) jest wygodny w obsłudze. Sam iPad wygląda o wiele lepiej, choć nadal ma Touch ID. Na plus: przeniesiono kamerkę do wideorozmów na dłuższą krawędź, więc w poziomym układzie rozmawia się teraz o wiele lepiej.

Problem w tym, że USB-C to nadal dość powolne USB 2.0 pod spodem, a iPad 10. generacji obsługuje Apple Pencil 1. generacji, czyli... ten poprzedni model ze złączem Lightning. Jak można więc go sparować i ładować? Apple znalazło rozwiązanie: przejściówka! Jak to wszystko wygląda w praktyce i jakie wrażenie sprawia? Zapraszamy do materiału wideo, na którym rozpakowujemy iPada 10. gen., zaglądamy co jest w pudełku i omawiamy najważniejsze cechy zestawu, który może zamienić nawet podstawowy model w... komputer?