Podłączasz iPhone’a do samochodu? Nowa aktualizacja może wszystko popsuć

Z początkiem miesiąca Apple udostępniło długo wyczekiwaną aktualizację iOS do wersji 18.4, która wnosi między innymi niesławne Apple Intelligence do Europy (w tym także do Polski), a także możliwość sterowania odkurzaczami z poziomi natywnej aplikacji Dom. Niestety update przynosi też kilka poważnych problemów, takich jak zrywanie łączności z samochodami korzystającymi z systemu CarPlay. Usterki odnotowywane są także nad Wisłą.

Używasz CarPlay? Wstrzymaj się z aktualizacją iOS

Użytkownicy w obszernym wątku na Reddicie zgłaszają problemy z CarPlay, występujące po zaktualizowaniu iPhone’a do wersji iOS 18.4. Samochodowe oprogramowanie w niektórych przypadkach zupełnie przestało współpracować ze smartfonami, a w innych zaczęły pojawiać się usterki z komunikacją między iPhonem a autem, takie jak brak aktualnie odtwarzanych multimediów, zła synchronizacja powiadomień czy nieustanne rozłączanie z CarPlay.

Niektórzy internauci donoszą, że iPhone łączy się z autem dopiero po wielokrotnych próbach, poprzedzonych koniecznością resetowania telefonu. Nie jest to raczej zależne od marki, bo problemy zgłaszano już między innymi w Hondzie, Audi, Volkswagenie czy Fordzie – zostały one także potwierdzone przez naszego redakcyjnego kolegę (jego telefon nie łączy się automatycznie po wejściu do auta). Na ten moment jedynym sprawdzonym sposobem na połączenie iPhone’a z samochodem jest klasyczne podłączanie przewodowe.

Apple jeszcze nie skomentowało sprawy, ale wina ewidentnie leży po stronie dostawcy oprogramowania. Trudno więc przewidzieć, kiedy usterka zostanie naprawiona – trzeba czekać na łatkę, która pewnie pojawi się na dniach. Jeśli intensywnie korzystacie z CarPlay, to lepiej nie aktualizujcie systemu do wersji 18.4 – tym bardziej że samo Apple Intelligence jest na ten moment w Polsce bezużyteczne, więc nie ma się na co rzucać.

