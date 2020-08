Podcasty warte setki milionów dolarów

Jeśli mielibyśmy wskazać głównego podejrzanego zawirowania na rynku podcastów w ostatnich latach, to mój palec powędrowałby w kierunku Spotify. Żadna inna platforma nie dokonała tak wielu konkretnych i dynamicznych działań, by odmienić swój wizerunek, poszerzyć własne możliwości i wkroczyć na rynek, z którym nigdy wcześniej nie była kojarzona. Przejęcia aplikacji, a także i twórców z ich podcastami doprowadziło do niemałego poruszenia, bo rynek wolnych podcastów zmierza ku końcowi.

Spotify: Podcasty w Polsce cieszą się sporą popularnością

Jeden z pierwszych polskich podcastów

Paywalle, wielkie projekty, duże nazwiska – z tym kojarzą się teraz podcasty i o komentarz do całej tej sprawy nie mógłbym poprosić kogoś innego, niż osobę, która stworzyła jeden z pierwszych polskich podcastów. Polskie Detroit. autorstwa Łukasza Witkowskiego. powstawało od 2005 roku i nagranych zostało ponad 350 odcinków. Czym były podcasty kiedyś, czym są teraz i co będę oferować w najbliższej oraz dalszej przyszłości. Moją rozmowę z Łukaszem możecie odsłuchać w najnowszym odcinku podcastu Antyweb po Godzinach. Miłego słuchania!

Czytaj też: