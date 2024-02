Jak etycznie korzystać ze sztucznej inteligencji, czyli o nauce w CampusAI

AI to dla Ciebie wciąż zagadka? Cóż, nigdy nie jest za późny, by wrócić do szkoły.

Generatywna sztuczna inteligencja już zrewolucjonizowała prace w wielu branżach, ale wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek tej przygody. Nowe narzędzia AI pojawiają się jak grzyby po deszczu, a to stwarza nie tylko wiele okazji, ale także sporo zagrożeń. O tym, czy generatywną sztuczną inteligencję można wykorzystać etycznie, dyktujemy z Aureliuszem Górskim, założycielem CampusAI.

CampusAI to wirtualna platforma, której celem jest nauka wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji – od podstaw, przez rozwój zawodowy, aż po profesjonalne użycie w biznesie. Jej twórcy przekonują, że z AI powinno obchodzić się z rozwagą, bo w przypadku narzędzi do generowania tekstu i obrazu, lub oprogramowania do zarządzania zespołem, łatwo naruszyć zasady etyki. Jak więc z AI korzystać w sposób etyczny, czym są generatywne miasta, o co chodzi w promptingu i carftingu, oraz jaką rolę pełni w tym wszystkim Apple Vision Pro? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym odcinku Podcastu Antyweb Po Godzinach.

