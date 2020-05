Google chce być szeryfem internetu – ale tym razem chyba już trochę przesadza

Jak informuje serwis Reclaim The Net, z Google Play zniknęła jedna z najpopularniejszych aplikacji podcastowych dostępnych na Androida. Podcast Addict, które pojawiało się często na AntyApps, a wzmiankę o nim znajdziecie też w tekście Konrada Co to jest podcast i czego warto słuchać, ze sklepu Google zniknęło w miniony weekend. Powód? Koronawirus i wytyczne Google Play, które zabraniają udostępniania aplikacji informujących COVID19 a nie są tworzone przez organizacje rządowe i uznane instytucje medyczne. Xavier Guillemane, twórca Podcast Addict, udostępnił na Twitterze zrzut ekranu z powiadomieniem, jakie otrzymał od Google. Firma informuje, że jeśli Guillemane chce przywrócenia Podcast Addict do Google Play, musi przedstawić dowody na to, że aplikacja jest zatwierdzona przez rząd/organizacje medyczne lub usunąć wszystkie odniesienia do COVID19 znajdujące się w odtwarzaczu.

Autor dodaje, że Google chce udostępnienia Podcast Addict w zupełnie nowej wersji, jako osobnego produktu w Google Play, a to oznacza dodatkowe kłopoty. Podcast Addict, według niego, pobrano do tej pory ponad 9 mln razy (w Google Play pokazuje +5 mln razy) a jego ocena utrzymuje się na poziomie 4,7 z przeszło 5000 tys. recenzji i wieloma komentarzami. 9 lat ciężkiej pracy nad rozwojem aplikacji i jej udostępnianiem pójdzie w takiej sytuacji na marne. W chwili obecnej aplikację możecie pobrać bezpośrednio, w formie pliku APK, który jest udostępniany przez jej twórcę.

In the meantime if you want to install the official version of the app you can do it from here: https://t.co/bKR7nrEfW4

It uses the official signature, so you’ll be able to get future update from the Play Store (if it come back to the store)

— Podcast Addict (@PodcastAddict) 17 maja 2020