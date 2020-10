Wczoraj miała też miejsce zapowiedź udostępnienia nowych wersji serwisów Poczty Polskiej i aplikacji mobilnych. Na początek jednak, z tych wszystkich rozproszonych stron Poczta Polska wyłuskała najpopularniejsze usługi i zaprezentowała na jednej stronie. Przekonuje jednocześnie, że wybierając usługi cyfrowe, klienci zaoszczędzą nie tylko czas potrzebny na skorzystanie z nich udając się do placówki pocztowej, ale i pieniądze. No i to też bezpieczeństwo w tym trudnym czasie pandemii.

Przejrzyjmy te najciekawsze i najpopularniejsze e-usługi Poczty Polskiej.

Polecony do skrzynki

Usługę polecony do skrzynki możemy aktywować albo hybrydowo – w połowie online, w połowie offline albo w pełni cyfrowo, ale do tego będziemy potrzebowali Profilu Zaufanego do potwierdzenia tożsamości. Po jego potwierdzeniu wypełniamy wniosek i wysyłamy go online, dzięki czemu listy polecone będą trafiały wprost do naszej skrzynki, bez potrzeby udawania się po nie do placówki pocztowej z awizo. Właściwe e-formularze do uruchomienia tej usługi znajdziecie na tej stronie.

Kartka pocztowa online

Kartkę pocztową online możemy wysłać wprost z tej strony, po uprzednim jej skonfigurowaniu i wybraniu wzoru, może być opatrzona też naszym zdjęciem.

Kartki dostarczane są w terminie do 5 dni roboczych, a ceny zaczynają się od 4,99 zł za format A6, a kończą się na 7,99 zł za składaną kartę w formacie A5. Dodatkowo płatny jest priorytet – 3 zł i zagraniczny priorytet – 9,96 zł.

Znaczek z własną grafiką

Na stronach Poczty Polskiej możemy też zamówić znaczek pocztowy, wydrukować go na drukarce i nakleić na kartkę. Tutaj ceny zaczynają się od 3,30 za przesyłkę ekonomiczną z doręczeniem do 3 dni roboczych lub 4,10 zł za priorytet z doręczeniem w jeden dzień roboczy. Przesyłki polecone kosztują 5,90 zł ekonomiczna i 8,40 zł priorytetowa.

Elektroniczne awizo

Można tu jeszcze wymienić e-usługę – Elektroniczne awizo. Usługa ta pozwala na otrzymywanie awiza online w miejsce papierowego, które dodatkowo umożliwia aktywowanie żądania ponownego dosłania przesyłki pod nowy adres. Aby aktywować tę usługę, podobnie jak w przypadku poleconego do skrzynki możemy to zrobić całkowicie online przy użyciu Profilu Zaufanego. Bez PZ usługę tę włączymy w placówce pocztowej.

Źródło: Poczta Polska.