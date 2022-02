POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro oficjalnie.  "Flagowce" dla każdego

POCO X4 Pro 5G

Jak przekonuje producent, POCO X4 Pro 5G ma mieć wszystkie zalety flagowca, jednak jego niska cena ma być osiągalna dla "młodych entuzjastów technologii". A wszystko dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych komponentów, w tym 6,67-calowemu ekranowi AMOLED DotDisplay o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Do tego główny układ aparatów 108 Mpix, który w połączeniu z technologią 9-w-1 „binning sensor” ma przechwytywać więcej światła, co wpłynie pozytywnie na ostateczny efekt robionego przy jego pomocy zdjęcia.

Towarzyszą mu ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix oraz obiektyw makro 2 Mpix. Natomiast z przodu umieszczono sensor 16 Mpix. Za sprawne działanie smartfona odpowiadać ma procesor Snapdragon 695 5G wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem. Dzięki dołączonej ładowarce o mocy 67 W, POCO X4 Pro 5G może naładować się do 70% w ciągu 22 minut.

POCO M4 Pro

Dla tych, którzy szukają rozrywki w podróży, idealnym ma być POCO M4 Pro z 6,43-calowym wyświetlaczem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1800 pikseli i odświeżaniem 90 Hz z podwójnymi głośnikami, aparatem główny 64 Mpix. Towarzyszą mu obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix oraz makro o rozdzielczości 2 Mpix. W środku znajdziecie procesor MediaTek Helio G96 z grafiką ARM Mali-G57 MC2 wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Do tego bateria o pojemności 500 mAh oraz szybkie ładowanie 33 W. POCO M4 Pro waży 179,5 g i ma 8,09 mm grubości. Jak zapewnia producent, czyni to go najlżejszym smartfonem marki POCO.

POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro. Ceny i dostępność

POCO X4 Pro 5G do sprzedaży trafi w trzech kolorach: czarnym (Laser Black), niebieskim (Laser Blue) i żółtym (POCO Yellow) w dwóch wariantach: 6/128 GB 8/256 GB.

POCO X4 Pro 5G 6 GB + 128 GB kosztować będzie 299 €

POCO X4 Pro 5G 8 GB + 256 GB kosztować będzie 349 €

POCO M4 Pro dostępny będzie w kolorze czarnym (Power Black), niebieskim (Cool Blue) i żółtym (POCO Yellow) wariantach: 6/128 GB oraz 8/256 GB.

POCO M4 Pro 6 GB + 128 GB kosztować będzie 219 €

POCO M4 Pro 8 GB + 256 GB kosztować będzie 269 €

Polskie ceny oraz dostępność obu smartfonów na naszym rynku potwierdzona zostanie w późniejszym czasie.