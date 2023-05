POCO F5 Pro z wyświetlaczem AMOLED 120 Hz

POCO F5 Pro to topowy model pod względem specyfikacji. Wyświetlacz WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED charakteryzuje się wysoką jasnością szczytową - 1400 nitów i możliwością wyświetlenia barw z palety aż 68 mld kolorów. Dzięki rozdzielczości 3200 x 1440 każdy obraz imponuje detalami, a rozmiar - 6,67 cala oraz stereofoniczne głośniki sprawiają, że oglądanie filmów i seriali jest znacznie przyjemniejsze.

Smartfon wyposażony został w układ Snapdragon 8+ Gen 1, a system chłodzenia LiquidCool 2.0 z wysokowydajną komorą parową zapewnia wysoką wydajność i akceptowalne temperatury. To rozwiązanie pomaga również wydłużyć żywotność baterii i ogólnie całego urządzenia. Kuleją nieco aparaty. Znajdziemy tu trzy sensory, główny o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.8), szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) oraz macro 2 Mpix, którego równie dobrze mogłoby nie być. Kamera z przodu ma 16 Mpix przy jasności obiektywu f/2.45. Ponadto aparat obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K, a systemy stabilizacji obrazu OIS i EIS zapewniają kadry wolne od poruszeń lub drgań.

Dobra wrażenie robi bateria o pojemności 5160 mAh, która spokojnie wystarczy na cały dzień pracy. Gdy potrzebujemy przerwy, bezprzewodowa ładowarka o mocy 30 W naładuje ten telefon do 50% po około 30 minutach, a ładowarką przewodową USB o mocy 67 W (w zestawie) możemy naładować go do tego samego poziomu zaledwie w 15 minut. POCO F5 Pro jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym, a cena za wersję z 12 GB RAM i 256 GB na dane to 2799 zł. W przedsprzedaży, do 12 maja urządzenie będzie dostępne w promocyjnej cenie 2499 zł.

POCO F5: pierwszy na rynku Snapdragon 7+ Gen 2

Nieco tańszy POCO F5 wyposażony został w układ Snapdragon 7+ Gen 2 i powinien zadowolić miłośników technologii, którzy uwielbiają gry mobilne. Smartfon zapewnia solidną wydajność i płynne przełączanie się między wieloma aplikacjami, od przewijania i przeglądania stron internetowych po połączenia wideo i oglądanie transmisji na żywo. Wynik benchmarku AnTuTu tego nowego chipsetu obsługującego sieci 5G jest o 31% wyższy niż w poprzedniej generacji, wszystko za sprawą 8 rdzeni, których taktowanie sięga nawet 2,91 GHz. Aby zapewnić lepsze wrażenia w grach, komora parowa LiquidCool 2.0 z ciepłowodami poprawia rozpraszanie ciepła o 35%.

Tutaj również mamy duży - 6,67-calowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay FHD+ z odświeżaniem 120 Hz o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Dzięki przyciemnianiu PWM o częstotliwości 1920 Hz i certyfikowanemu systemowi filtrowania światła niebieskiego, ekran jest przyjazny dla oczu. Co ciekawe POCO F5 ma ten sam zestaw aparatów co model Pro, główny 64 Mpix z OIS, szerokokątny 8 Mpix oraz macro 2 Mpix. Ponieważ system przetwarzania obrazu jest obsługiwany przez chipset Snapdragon 7+ Gen 2, ustawianie parametrów aparatu i wykonywanie zdjęć odbywa się bardzo szybko. Filmy możemy natomiast nagrywać w rozdzielczości 4K z systemami OIS i EIS, które redukują rozmycie spowodowane poruszeniem telefonu.

POCO F5 wyposażony został w baterię o pojemności 5000 mAh, którą możemy naładować z mocą nawet 67 W (ładowarka w zestawie). Czas pełnego ładowania ogniwa nie powinien przekroczyć 50 minut. Urządzenie wspiera oczywiście łączność 5G, dual-SIM, BT 5.3 i WiFi 6 oraz ma certyfikat IP53, czyli odporność na zachlapanie, podobnie zresztą jak model Pro. Cena standardowa wersji 12/256 GB to 2399 zł, ale do 12 maja włącznie smartfon można kupić w przedsprzedaży za 2199 zł.