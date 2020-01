Już w pierwszym kwartale tego roku klienci Plusa z 7 miast w Polsce będą mogli korzystać z 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD.

Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.

Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację – zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby – będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie.