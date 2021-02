Z kolei plany z dostępem do 5G również mają pełen no limit na rozmowy i wiadomości, kosztują 60 zł, 90 zł i 120 zł oraz zawierają limit transferu danych na pełnej prędkości na poziomie 25 GB, 100 GB i 150 GB w najdroższym abonamencie.

Oferta Plusa obowiązująca od 1 marca 2021

W nowej ofercie, obowiązującej od poniedziałku Plus wyciągnął z tych sześciu planów trzy najbardziej atrakcyjne cenowo i powiększył w nich transfer danych.

Będą to więc dwa plany bez dostępu do 5G. Za 30 zł i 50 zł, w których dostaniemy odpowiednio 4 GB i 24 GB transferu danych do wykorzystania w miesiącu i za 60 zł z dostępem do 5G aż 50 GB.

Porównanie ofert Orange, Play, Plus i T-Mobile

Abonamenty do 40 zł miesięcznie

Orange ma jeden plan w tym przedziale cenowym. Kosztuje 35 zł i zawiera nielimitowane rozmowy, płatne wiadomości i 3 GB transferu danych. Play z kolei za 35 zł oferuje pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz podobnie 3 GB transferu danych. Identyczny plan ma też T-Mobile.

Abonamenty do 40 zł miesięcznie Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,20zł nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 3 GB 3 GB 4 GB 3 GB Dostęp do 5G brak brak brak tak Bonusy Miesiąc HBO GO brak Miesiąc HBO GO brak Abonament 35zł 35zł 30zł 35zł

Plus ma więc teraz najtańszy abonament w tym przedziale, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz największy limit transferu danych – 4GB.

Abonamenty do 50 zł miesięcznie

W przedziale do 50 zł mieści się tylko Orange, Plus i T-Mobile bez operatora Play. Tutaj Plus jest o 5 zł droższy, ale oferuje niemal trzy razy większy transfer niż T-Mobile i ponad trzy razy większy niż Orange.

Abonamenty do 50 zł miesięcznie Orange Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 7 GB 24 GB 8 GB Dostęp do 5G brak brak tak Bonusy Miesiąc HBO GO Miesiąc HBO GO brak Abonament 45zł 50zł 45zł

Abonamenty do 60 zł miesięcznie

Abonamenty do 60 zł miesięcznie Orange Play Plus T-Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB 20 GB 50 GB 15 GB Dostęp do 5G brak tak tak tak Bonusy Miesiąc HBO GO i Video Pass Tidal na 3 miesiące i Prime Video na miesiąc Miesiąc HBO GO/Tidal na cały okres umowy brak Abonament 55zł 55zł 60zł 55zł



Abonamenty do 60 zł to już ogromny dystans, jeśli chodzi o oferowane paczki danych. Orange i T-Mobile w abonamencie za 55 zł oferują 15 GB, Play 20 GB, a Plus 50 GB. Prócz Orange u wszystkich operatorów skorzystacie już z dostępu do 5G w tej półce cenowej.