Pamiętacie "LTE bez limitu" w Plusie? Teraz będzie "5G bez limitu"

Plus wzorem poprzedniej technologii LTE, rozpoczyna wprowadzanie do swojej oferty planów z nielimitowanym dostępem do internetu w nowej technologii 5G. Na początek będą to oferty na abonament głosowy.

Kilka lat temu Plus zdecydował się na udostępnienie w swoich ofertach na domowy internet mobilny usługi "LTE bez limitu", która pozwalała w zasięgu sieci 4G/LTE korzystać z internetu w domu bez limitu.

Sam z niej korzystałem przez kilka lat i wbrew zasłyszanym opiniom w sieci nie uświadczyłem nigdy jakiegoś drastycznego spadku prędkości transferu danych, przy wykorzystaniu nawet około 300 GB w miesiącu - co było aż nadto na moje ówczesne zużycie.

Teraz nowi klienci (tego nie ma w komunikacie, ale myślę, że przedłużający umowę również mogą to wynegocjować) na abonament głosowy w Plusie lub przenoszący numer od innego operatora, będą mogli skorzystać z darmowej usługi "5G bez limitu". Dlaczego tylko na abonament głosowy? Podejrzewam, że wynika to z takiego faktu, iż jeszcze nie wszystkie mobilne routery WiFi mają dostępną opcję ustawienia na sztywno korzystania tylko z technologii 5G, więc mogłoby to przysporzyć więcej problemów niż korzyści klientom.

5G bez limitu w abonamencie Plus

Sam zakres udostępnienia usługi "5G bez limitu" na początek również jest ograniczony. Będzie z niego można skorzystać przez pierwsze 12 miesięcy - w planach za 65 zł miesięcznie i 85 zł miesięcznie. Po tym okresie włączony zostanie limit transferu na pełnej dostępnej prędkości we wszystkich technologiach 2G/3G/4G/5G do poziomu odpowiednio 60 GB i 120 GB.

Z kolei w przypadku tańszego planu za 55 zł miesięcznie, "5G bez limitu" dostępne będzie przez pół roku, później limit będzie ustawiony na 30 GB w miesiącu. Nie ma jeszcze dostępnych regulaminów nowej usługi, ale logicznie rzecz ujmując limity te będą obowiązywały od początku umowy, jeśli będziecie korzystać z zasięgu sieci Plus w starszych technologiach. Warto więc zapoznać się wcześniej z regulaminem, jak już zostanie udostępniony.

Usługa "5G bez limitu" w Plusie dostępna będzie już od 24 sierpnia dla klientów indywidualnych i biznesowych. Na dziś, w zasięgu sieci 5G Plusa mieszka ponad 19 milionów osób w 800 miejscowościach we wszystkich województwach Polski.

5G bez limitu w abonamencie T-Mobile

Przy okazji tej premiery nie sposób nie wspomnieć o podobnej opcji dostępnej już od początku roku w T-Mobile. Różnica tu jest jednak taka, że w dwóch najdroższych planach mamy transfer danych bez limitu w każdej technologii (2G,3G,4G,5G) przez cały okres umowy.

I tak, w planie za 65 zł miesięcznie korzystamy z dostępu do sieci 5G bez limitu danych z prędkością do 30 Mb/s, a w planie za 85 zł już bez żadnych limitu danych i prędkości.

Natomiast w dwóch najtańszych planach za 40 zł i 50 zł, 5G dostępne jest z limitem odpowiednio 5 GB i 20 GB w miesiącu.

Abonament głosowy 5G w Plus vs T-Mobile Plus T-Mobile Plus T-Mobile Plus T-Mobile nielimitowany transfer pół roku nie rok 2 lata rok 2 lata limit transferu 30 GB 20 GB 60 GB brak 120 GB brak limit prędkości po limicie 1 Mb/s 16 kb/s 1 Mb/s 30 Mb/s 1 Mb/s brak abonament 55,00 zł 50,00 zł 65,00 zł 65,00 zł 85,00 zł 85,00 zł

5G w Orange i Play

Pozostaje nam jeszcze Orange i Play, u których limity transferu danych obowiązują przez cały okres umowy. W Orange 5G dostępne jest w planach za 60 zł (miesiąc gratis za zakup online) i za 80 zł (miesiąc gratis za zakup online) z limitem odpowiednio 60 GB i 120 GB (dodatkowe 300 GB na 3 miesiące).

Z kolei w Play w ramach nowej oferty w planie za 60 zł miesięcznie (50 zł za zakup online) dostępny limit 60 GB w miesiącu powiększony został do 120 GB przez okres pół roku. W planie za 80 zł (70 zł za zakup online) - ze 120 GB do 240 GB na rok, a w planie za 90 zł (80 zł za zakup online) na cały okres umowy - ze 150 GB do 300 GB + 200 GB na dodatkowej karcie SIM do mobilnego routera WiFi.