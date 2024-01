Aplikacja Pliki kasuje funkcję. Trzeba uważać na dokumenty

Pliki to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania dokumentami na Androidzie. Google rezygnuje tam z jednej ważnej funkcji. Jeżeli z niej korzystacie — warto o tym wiedzieć i zrobić kopię zapasową dokumentów.

Google jest znane z tego, że czasem dość mocno miota się w kwestii rozwoju własnych produktów. Żarty dotyczące tego, że kolejny projekt ląduje na ich cmentarzu nigdy się nie nudzą. Ale fakty są takie, że firma regularnie dostarcza materiałów ku temu, by nigdy nie móc o tym zapomnieć.

W ubiegłym roku do aplikacji Pliki dołączyła zakładka "Ważne". Skanowała ona wszystkie pliki w naszym urządzeniu, a po znalezieniu dokumentów takich jak paszport, dowód czy inne dokumenty — serwowała je właśnie w tej sekcji. Nie trafiła ona nigdy na rynki inne niż indyjski — mimo iż wielu wyczekiwało jej także i tu.

Nie robiłbym sobie w tym temacie żadnych nadziei. Najwyraźniej Google zdecydowało się zaprzestać wsparcia i rozwoju ten funkcji w ogóle — i już w połowie lutego pozbędzie się jej ze swojego produktu.

Karta Ważne w sekcji Pliki nie będzie już dostępna od 15 lutego 2024 r. Zapisane dokumenty na karcie Ważne zostaną trwale usunięte z Plików po tej dacie. Aby zapisać kopię swoich dokumentów, użyj opcji Udostępnij, aby zrobić to przed 15 lutego 2024 r.

Jeżeli zdecydowaliście się samodzielnie instalować APK i kombinować by mieć ją w swoim smartfonie — warto mieć na uwadze, że macie czas do 15 lutego, by zaprowadzić w temacie porządek i zrobić kopię swoich dokumentów, które macie tam zorganizowane. W przeciwnym razie najzwyczajniej w świecie utracicie do nich dostęp. Ale jeżeli korzystacie z aplikacji która oferuję tę opcję — powinniście również otrzymać powiadomienie push, w którym firma informuje o wprowadzanych zmianach.

Źródło