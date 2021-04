Na Disney+ trafią filmy Sony ze Spider-Manem i wiele innych

Podpisana umowa pomiędzy Disney i Sony zakłada bowiem partnerstwo aż do 2026 roku począwszy od 2022. Nie chodzi tylko o filmy Sony mające trafić na Disney+, ale dotyczy także szerokiego katalogu Sony, w którego skład wchodzą również seriale. Docelowo wszystkie treści objęte licencją będą rozdysponowane pomiędzy wiele platform należących do Disney, a więc m. in. Hulu, FX Network, ABC, Disney Channel oraz Freeform. Co więcej, to właśnie Disney przejmie po pewnym czasie prawa od Netfliksa do filmów Sony.

„Ta przełomowa, wieloletnia umowa niezależna od platformy, gwarantuje zespołowi Disney Media and Entertainment Distribution ogromną elastyczność i szerokie możliwości programowe w celu wykorzystania bogatej oferty wielokrotnie nagradzanych filmów akcji i filmów familijnych Sony w naszych usługach skierowanych bezpośrednio do klientów oraz kanałach liniowych”- powiedział Chuck Saftler, szef operacji biznesowych ABC, Freeform, FX Networks and Acquisitions w Disney’s Media and Entertainment Distribution. To świetna sytuacja dla fanów, którzy skorzystają na możliwości dostępu do najlepszych treści z dwóch najbardziej dochodowych wytwórni filmowych w Hollywood, na wielu różnych platformach”.