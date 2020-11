PlayStation 5 pokazało mi, dlaczego nigdy nie kupię konsoli

Jak zwykle co kilka lat jesteśmy świadkami generacyjnej zmiany w świecie konsol. Wchodząca na rynek 9 generacja jak zwykle ściera się z dwiema reakcjami ze strony fanów. Jedni mówią, że wiele się nie zmieniło, a inni – że nigdy już nie wrócą do poprzedniej konsoli. W naszej redakcji nową konsolę PlayStation testował Paweł i niedawno stworzył osobny tekst poświęcony temu jak duże są różnice względem nie tyle PS 4, co nawet PS 4 Pro. I to właśnie ten tekst przekonał mnie do tego, że nigdy nie będę graczem konsolowym. Bo to mi się po prostu nie opłaca.

„Kupujesz konsolę i masz z głowy” to mit

Jeżeli chodzi o różnicę miedzy konsolami a PC, to w tym momencie są one zatarte bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Na PC pogramy w konsolowe produkcję (nawet exclusive z PlayStation, Horizon, trafił ostatnio na Steam), możemy podpiąć komputer do telewizora i grać za pomocą pada. Jedynym, co w moim przypadku jakkolwiek przemawiałoby za kupnem PS 5 czy nowego Xboxa, to to, o czym konsolowi gracze mówią cały czas – wygoda użytkowania. Ot, chociażby sytuacja, przy wyborze gry – nie musisz się zastanawiać nad wymaganiami technicznymi i tym, czy dana gra pójdzie na twoim sprzęcie. Teoretycznie wszystko w grze powinno być zoptymalizowane tak, by doświadczenie użytkownika było jak najlepsze. Problem polega na tym, że w mojej opinii wcale tak nie jest.