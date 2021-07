Masz PlayStation 5? Dostaniesz gratis od Apple

Współpraca marketingowa pomiędzy nawet bardzo odległymi od siebie pod wzgledem produktów markami nie jest absolutnie zjawiskiem nowym i zazwyczaj jej celem jest podniesienie sprzedaży obu produktów. Jednak co jakiś czas zdarzają się promocje, których nawet osoby śledzące rynek się nie spodziewają. Jedną z firm, po której ciężko byłoby się spodziewać rozdawania swoich produktów za darmo jest Apple. Owszem, czasem firma ta dorzuca jakiś bonus do zakupu własnych produktów, ale w przypadku innych marek robi to dosyć rzadko. Tym razem jednak mamy do czynienia z wyjątkiem.

Każdy właściciel PlayStation 5 dostanie w gratisie Apple TV+ na pół roku

Jeżeli znaleźliście się w gronie szczęśliwców, którym udało się nabyć konsolę PS5 i jednocześnie chcieliście zobaczyć, co ciekawego jest na Apple TV, możecie uznać, że macie podwójne szczęście. Dziś bowiem Sony ogłosiło, że w ramach współpracy z Apple każdy, kto posiada PlayStation 5 może do swojego Apple ID przypisać półroczną, darmową subskrypcję usługi streamingowej Apple. Jedyne, co użytkownik konsoli musi zrobić, to odnaleźć Apple TV w zakładce Aplikacje, pobrać ją i zalogować się do programu za pomocą swojego Apple ID. Promocja trwa od dziś do 22 lipca 2022 roku.