Player stoi polskimi serialami. Jakie produkcje Player Original obejrzeć?

To tytuły, które powstają w ramach tej samej grupy, ale w pierwszej kolejności można je obejrzeć online. Między innymi tym zasłynęła “Chyłka” z Magdaleną Cielecką w roli głównej, bo seria na podstawie książek Remigiusza Mroza od razu trafiła do Internetu na Playera. Późniejsze sezony debiutowały w ten sam sposób, a dziś lista premier Player Original jest znacznie bardziej rozbudowana i zróżnicowana. To produkcje, których nie można obejrzeć nigdzie indziej.

Najpopularniejsze polskie seriale są na Player

O popularności i uznaniu, jakim darzą polskie produkcje Playera polscy widzowie, najlepiej świadczą wyniki badania KANTAR z trzeciego kwartału 2021 roku. Opublikowano wtedy raport, gdzie dowiedzieliśmy, że Player to serwis z z największą liczbą najlepszych polskich seriali. Wcale mnie to nie dziwi, bo pamiętamy też inne rankingi, jak ten od Gemius/PBI, gdzie Player wielokrotnie przewodził na polskim rynku, wyprzedzając globalnych gigantów. To udowadnia, jak istotne dla polskich widzów są lokalne treści. Rolę na pewno odgrywa tu język, który pozwala na maksymalną radość z seansu, ponieważ nie jest wymagane tłumaczenie (lektor czy napisy). Wiąże się to też odwiedzaniem dobrze znanych lokalizacji, które kojarzą lub nawet codziennie odwiedzają Polacy. Takie osadzenie seriali w polskich realiach daje pewną satysfakcję i frajdę. Dawno mamy też za sobą okres, w którym zagraniczne produkcje i lokalne dzieliła przepaść - z wielu powodów możemy być dumni, z tego jak wyglądają nasze seriale, a ich popularność poza granicami Polski tylko to potwierdza.

Tajemnica zawodowa 2 i Nieobecni 2 już na Playerze

Niedawno na platformie pojawił się ostatni odcinek 2. sezonu “Tajemnicy zawodowej” z Magdaleną Różczką i Cezarym Pazurą. Serial można więc już w całości binge’ować od początku pierwszej serii aż do finału drugiej. Serial opowiada o dość skomplikowanej relacji dwójki bohaterów granych przez wspomniany duet. Różczka wciela się w Julię Żurawską, która odeszła od zawodu. Wcześniej była adwokatką, ale sytuacja rodzinna sprawiła, że zrezygnowała z praktykowania prawa. Jej mąż, czyli Andrzej Żurawski, którego gra Pazura, jest cenionym lekarzem w lokalnym szpitalu, ale tylko do czasu. Oskarżony zostaje o umyślne popełnienie błędu i śmierć pacjentki. Jednocześnie dowiadujemy się o jego romansie z Kingą Górską (Anna Dereszowska). Mimo, że wychodzi on na jaw, żona postanawia stanąć w obronie męża w sądzie, by dowieść jego niewinności. To jednak nie wszystkie kłopoty i problemy, z którymi główna bohaterka będzie musiała się zmierzyć w kolejnych odcinkach, gdyż przed nią także szansa na pomoc innym i stworzenie nowego związku.

W obsadzie znaleźli się też Piotr Stramowski, Tamara Arciuch, Andrzej Zieliński i Justyna Zielińska. Kilka dni temu oferta wzbogaciła się natomiast o 2. sezon “Nieobecnych” z Danutą Stenką, Justyną Wasilewską i Piotrem Głowackim. To kryminał, który nie wpisywał się w szablon produkcji, które znamy, a wynika to także z tego, o jakich sprawach opowiada. Jak sugeruje tytuł, chodzi o osoby zaginione, których w Polsce stale przybywa, a za każdym zniknięciem stoi inna, poruszająca historia. Za kamerą w pierwszej serii stanął Bartosz Konopka, dzięki któremu mamy do czynienia z czymś świeżym i interesującym. Sprawy zaginięć nie są wzięte znikąd - to prawdziwe dochodzenia i rodzinne dramaty, bo bliscy stale czekają na powrót osób, które pewnego dnia zniknęły. Punktem wyjścia 1. sezonu jest właśnie zagadka nagłego zaginięcia całej rodziny Mily Gajdy. Marcin, Dorota i Olek powinni być w domu, ale nie ma po nich śladu. Co się kryje za ich tajemniczym zaginięciem? Fani Playera już znają odpowiedź na to pytanie. Teraz wraz z bohaterką Elżbietą Zawadą podążają za sprawą zaginięcia jej córki, Kasi Zawady. Tym razem produkcja bierze “pod lupę” zaginięcia długofalowe. Pierwszy odcinek drugiego sezonu zadebiutował 10 maja, a kolejne będą dodawane w cotygodniowych odstępach, więc te 7 dni można spędzić dyskutując ze znajomymi o nowych wydarzeniach i prawdopodobnym wyjaśnieniu sprawy.

Player Original to także Chyłka, Pajęczyna czy Behawiorysta

Katalog Playera, to oczywiście znacznie więcej, niż wspomniane przeze mnie powyżej tytuły. Wymieniona wcześniej “Chyłka” pożegnała się już z widzami po 5 sezonach, a ci, którzy jeszcze serialu nie mieli okazji zobaczyć, mogą zaplanować nie lada seans, ponieważ mają do nadrobienia aż pięć serii. Każda z nich to zupełnie nowy rozdział w historii znanej z kart książek bohaterki, ale nawet ci po lekturze powieści Remigiusza Mroza będą mogli liczyć na niespodzianki w trakcie oglądania. Godnymi polecenia są też “Behawiorysta”, “Pajęczyna”, “Skazana” i “Żywioły Saszy”. Pierwszy z tytułów to również adaptacja powieści Remigiusza Mroza z Robertem Więckiewiczem w roli głównej - zagrał on Gerarda Edlinga - i Krystianem Pestą w roli Horsta Zeigera.

W zupełnie innym klimacie jest “Pajęczyna”, której akcja rozgrywa się w dwóch osiach czasowych. Pierwsza z nich to okres PRL-u i okoliczności polskiego programu nuklearnego, a druga okolice roku 2003. Rola główna przypadła Joannie Kulig, która zagrała dorosłą Kornelię Titko, córkę Teresy Titko - naukowczyni biorącej udział w programie. Kornelia straciła matkę i siostrę w niejasnych okolicznościach, a nowe fakty mogą pozwolić jej poznać prawdę. Po otrzymaniu listu zaadresowanego do matki pojawią się pytania, które powinna była zadać lata wcześniej. W “Skazanej” występuje Agata Kulesza. Aktorka gra sędzię, której rzeczywistość staje na głowie z dnia na dzień. Zostaje oskarżona o morderstwo i trafia do zakładu, gdzie spotka się z przez nią osadzonymi kobietami. Walcząc o przetrwanie, będzie też starała się oczyścić swoje imię i odzyskać pozycję. “Skazana” to najchętniej oglądany serial Playera w 2021 roku, a całość bazuje na prawdziwych wydarzeniach oraz reportażu Ewy Ornackiej, która opisała rzeczywistość polskich więźniarek.

Jak oglądać Player Original? Czy są dostępne w 4K?

Każdy z seriali Player Original można oglądać na dowolnym urządzeniu, gdzie dostępna jest aplikacja lub strona internetowa Player.pl. Wspierane są liczne modele smart TV, w tym najpopularniejsze platformy jak Android TV, a także urządzenia mobilne z iOS-em i Androidem. Co istotne, wszystkie seriale Player Original udostępniane są w jakości 4K, co oznacza, że na największych ekranach możecie z przyjemnością zapoznawać się z historią w możliwie najwyższej rozdzielczości i nie jest do tego wymagane posiadanie wyższego, dodatkowo płatnego pakietu.

