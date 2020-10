Play24 z nową wersją. Co przynosi aktualizacja aplikacji na iOS i Androida?

Aplikacja Play24 to wygodny sposób zarządzania numerem telefonu z poziomu urządzenia mobilnego. Na przestrzeni ostatnich lat doczekała się kilku odświeżeń, masy nowości, ciekawych narzędzi i rozwiązań, które trafiły na iOS i Androida. Play nie zamierza jednak spoczywać na laurach i wciąż rozwija swoją, jakby nie patrzeć, najważniejszą aplikację mobilną. Operator, wraz z nową aktualizacją zapowiada zmiany, z których już w najbliższym czasie skorzystają abonenci i osoby korzystające z usług tego operatora.

Najważniejszą zmianą w nowej wersji ma być nowy sposób identyfikacji użytkownika w oparciu o standard FIDO (Fast Identity Online). Pozwala on na wybór wygodnego sposobu logowania bez konieczności każdorazowego wpisywania hasła użytkownika. Aplikacja pozwala na wykorzystanie w tym celu biometrii (odcisk palca lub skan twarzy) lub kodu PIN. Pozwoli to na ułatwienie procesu identyfikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych. Play wdraża to rozwiązanie jako jeden ze środków zapobiegających przechwycenie hasła przez hakerów. Operator uważa, że użytkownicy Play24 nie bedą musieli obawiać się o cyberataki, czy podszywające się pod Play obce strony internetowe.

Play24 w nowej wersji. Co nowego przynosi aktualizacja aplikacji operatora?

Oprócz biometrii, w aplikacji Play24 ułatwiono dodawanie usług. Play24 pozwoli teraz na dodanie wszystkich usług jednocześnie — nawet w przypadku posiadania aktywnych kilku numerów telefonów. Aplikacja ma automatycznie rozpoznawać, czy klient posiada więcej niż jeden numer i przypisze je do konta automatycznie. Dzięki tej funkcji będzie można wygodnie i łatwo dodać kolejne usługi. Warto jednak dodać, że dla bezpieczeństwa użytkowników, dodanie kolejnych numerów będzie wymagało potwierdzenia.

A co w przyszłości? W przyszłości, w jednej z planowanych aktualizacji, wprowadzona zostanie nowa forma potwierdzania operacji. Do tej pory użytkownicy musieli posiłkować się tradycyjnymi kodami SMS. Wraz z nową wersją, akceptowanie wprowadzanych na koncie zmian odbywać się będzie z wykorzystaniem odcisku palca, rozpoznawaniu twarzy, czy przy za pomocą spersonalizowanego kodu PIN. Operator zapewnia, że funkcja ta pojawi się w aplikacji Play24 do końca tego roku.

Aplikację Play24 popierzecie z App Store i Google Play

Źródło: informacje prasowe